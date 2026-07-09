KOVČEG SA TELOM HAMNEIJA AVIONOM STIŽE IZ IRAKA U IRAN, MODŽTABA NA SAHRANI OCA? Kraj pogrebnih ceremonija, svi bi da konačno vide novog vrhovnog vođu (FOTO)
Maratonska celonedeljna sahrana iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneija danas će biti i zvanično obavljena kada njegovo telo bude prebačeno na konačno mesto poslednjeg počinka u svetilištu Imama Reze u Hamneijevom rodnom gradu Mešhedu na severoistoku Irana.
CNN prenosi navode iranskih državnih medija da je kovčeg sa telom ajatolaha, ubijenog na samom početku rata SAD i Izraela protiv Irana krajem februara, napustio aerodrom u iračkom gradu Nadžafu i avionom krenuo ka Iranu.
Al Džazira prenosi izjavu Mohameda Mohamadija Golpajeganija, poslednjeg šefa Hamneijevog kabineta, koji je kazao je da je pokojni vođa tražio da bude sahranjen u Mešhedu.
Prenos kovčega iz Iraka u Iran je poslednja od pogrebnih ceremonija koje su trajale šest dana širom dve zemlje, uključujući i svete gradove Nadžaf i Karbalu.
Američka televizija navodi da je centralno pitanje koje se nadvija nad sahranom to da li će se Modžtaba Hamnei, novi vrhovni vođa i sin ubijenog ajatolaha, pojaviti u Mešhedu.
Podseća se da mlađi Hamnei još nije viđen u javnosti, a njegovo odsustvo je podstaklo sumnje u vezi sa njegovim zdravljem i pitanja o tome ko zapravo vodi Iran.
Smatra se da je Modžtaba Hamnei ranjen u zajedničkom američko-izraelskom napadu u kojem su ubijeni njegov otac, majka, supruga i drugi rođaci.
Navodi se da bi Modžtabin prvi javni nastup predstavljao ogroman događaj.
On navodno komunicira sa pristalicama samo putem pisanih izjava koje prenose iranski mediji, koje se pripisuju njemu.
Iranski Savet za koordinaciju islamske propagande objavio je u četvrtak da će se komemoracija ubijenom ajatolahu održati u petak u gradu Komu "pod pokroviteljstvom vrhovnog vođe ajatolaha Imama Sejeda Modžtabe Hamneija".
U noćašnjim novim američkim vazdušnim udarima na Iran pogođena je pruga od prestonice Teherana do Mešheda, a vernici koji su se vozovima uputili u grad gde bi danas trebalo da bude sahranjen Hamnei biće iskorišćen drumski saobraćaj.
(Kurir.rs/CNN/Al Jazeera/Preveo i priredio: N. V.)