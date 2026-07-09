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Maratonska celonedeljna sahrana iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneija danas će biti i zvanično obavljena kada njegovo telo bude prebačeno na konačno mesto poslednjeg počinka u svetilištu Imama Reze u Hamneijevom rodnom gradu Mešhedu na severoistoku Irana.

CNN prenosi navode iranskih državnih medija da je kovčeg sa telom ajatolaha, ubijenog na samom početku rata SAD i Izraela protiv Irana krajem februara, napustio aerodrom u iračkom gradu Nadžafu i avionom krenuo ka Iranu.

Al Džazira prenosi izjavu Mohameda Mohamadija Golpajeganija, poslednjeg šefa Hamneijevog kabineta, koji je kazao je da je pokojni vođa tražio da bude sahranjen u Mešhedu.

Prenos kovčega iz Iraka u Iran je poslednja od pogrebnih ceremonija koje su trajale šest dana širom dve zemlje, uključujući i svete gradove Nadžaf i Karbalu.

1/15 Vidi galeriju Ispraćaj kovčega sa telom ubijenog iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneija iz iračkog grada Karbale Foto: Khalil Hamra/AP

Američka televizija navodi da je centralno pitanje koje se nadvija nad sahranom to da li će se Modžtaba Hamnei, novi vrhovni vođa i sin ubijenog ajatolaha, pojaviti u Mešhedu.

Podseća se da mlađi Hamnei još nije viđen u javnosti, a njegovo odsustvo je podstaklo sumnje u vezi sa njegovim zdravljem i pitanja o tome ko zapravo vodi Iran.

1/20 Vidi galeriju ajatolah Ali Hamnei Foto: Iranian Supreme Leader's Office /Iranian Supreme Leader's Office

Smatra se da je Modžtaba Hamnei ranjen u zajedničkom američko-izraelskom napadu u kojem su ubijeni njegov otac, majka, supruga i drugi rođaci.

Navodi se da bi Modžtabin prvi javni nastup predstavljao ogroman događaj.

1/8 Vidi galeriju Modžtaba Hamnei Foto: Printkskin, Morteza Nikoubazl/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, AP Altaf Qadri, AP Vahid Salemi, Rouzbeh Fouladi / Zuma Press / Profimedia

On navodno komunicira sa pristalicama samo putem pisanih izjava koje prenose iranski mediji, koje se pripisuju njemu.

Iranski Savet za koordinaciju islamske propagande objavio je u četvrtak da će se komemoracija ubijenom ajatolahu održati u petak u gradu Komu "pod pokroviteljstvom vrhovnog vođe ajatolaha Imama Sejeda Modžtabe Hamneija".

1/8 Vidi galeriju Sahrana ajatolaha Alija Hamneija - posmrtna povorka u Teheranu. Milioni ljudi na sahrani najvećoj u istoriji zemlje Foto: STRINGER/EPA, ABEDIN TAHERKENAREH/EPA