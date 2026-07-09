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Ruske snage pokušavaju da se suprotstave ukrajinskim dronovima srednjeg dometa koji izvode napade duboko iza linija fronta kamufliranjem vojnih pošiljki i raspoređivanjem moćnih sistema za elektronsko ometanje kako bi poremetili satelitski internet sistem Starlink Ilona Maska, rekli su za Rojters ukrajinski komandanti i piloti dronova.

Brz razvoj ukrajinskih dronova srednjeg dometa, koji mogu precizno i relativno jeftino da pogode ciljeve desetine kilometara iza linije fronta, značajno je promenio tok rata u Ukrajini.

1/10 Vidi galeriju Ukrajinski napad dronovima na Krim Foto: Printscreen/X

Rusija sada razvija niz načina da se suprotstavi tim napadima, rekla su četiri komandanta i pilota dronova timu Rojtersa tokom posete 422. ukrajinskom puku bespilotnih sistema u Zaporoškoj oblasti.

Ruske metode za zaštitu

Rusija koristi razne metode za zaštitu goriva i drugih vojnih zaliha - od skrivanja pošiljki u civilnim vozilima do elektronskih sistema za ometanje koji blokiraju komunikacione veze potrebne za kontrolu dronova. Prema njihovim rečima, uređaji za ometanje postavljeni su u blizini gradova i vojnih objekata, uključujući sisteme koji mogu da poremete rad Starlinka.

Većina ukrajinskih misija dronova srednjeg dometa izvodi se upravo putem Starlinka, koji omogućava operaterima da daljinski upravljaju bespilotnim letelicama i do sada se smatrao uglavnom otpornim na elektronsko ometanje.

1/8 Vidi galeriju Starlink satelitski internet servis milijardera Ilona Maska Foto: Shutterstock

"Volna Kupol Garant"

Sergej Beskrestnov, savetnik ukrajinskog Ministarstva odbrane, rekao je da Rusija raspoređuje sistem za ometanje "Volna Kupol Garant", koji emituje signal dovoljno jak da destabilizuje Starlink vezu na području od oko 20 kvadratnih kilometara. Dodao je da je do sada otkriveno desetak takvih sistema.

Ali ovi sistemi su prioritetne mete ukrajinskih posada dronova.

Prema rečima komandanta jedinice Mikole Kolesnika, 422. puk učestvovao je u napadima na dva takva sistema, uključujući jedan koji je uništen svega nekoliko sati nakon što je otkriven u zajedničkoj operaciji sa SBU.

Snimak koji prikazuje jedan od napada pokazuje glasnu eksploziju nakon što je dron udario u lokaciju gde se nalazilo šest velikih kontejnera sličnih prikolicama.

"Čim smo pogodili taj sistem, naši dronovi opremljeni Starlinkom mogli su ponovo da lete bez ikakvih problema", rekao je komandant posade, pod šifrom "Dirigent".

Mask je ranije ove godine blokirao ruske snage od korišćenja Starlinka, koje je bilo ilegalno, kako bi sprečio Moskvu da koristi sistem za sopstvene napade dronovima.

Odmah nakon toga, SpaceX je uveo sistem "bele liste" koji dozvoljava rad samo verifikovanih i odobrenih terminala u Ukrajini, čime su eliminisani uređaji sa sivog i crnog tržišta.

Kolesnik i drugi komandanti dronova opisali su Rojtersu i taktike koje Moskva koristi za zaštitu goriva i drugih vojnih zaliha.

"Napali smo cisterne za vodu koje su zapravo bile pune benzina. Takođe smo napali kamione prerušene u cisterne za mleko koje su prevozile dizel gorivo", rekao je Kolesnik.

Prema ukrajinskim komandantima, ruske snage sada organizuju manje konvoje cisterni koje štite vozila sa montiranim mitraljezima, koriste sporedne puteve i civilna vozila za prevoz zaliha.

Ukrajinska vojna obaveštajna služba navodi da ruske snage koriste male automobile, kvadricikle i motocikle za prevoz goriva, municije i zaliha do linija fronta, kao i podzemna skloništa, napuštene zgrade i poljoprivredne objekte za njihovo skrivanje.

Rob Li, viši saradnik Američkog instituta za istraživanje spoljne politike, ocenjuje da napadi dronova srednjeg dometa predstavljaju možda najvažniji razvoj događaja na bojnom polju ove godine, ali da Moskva postepeno postiže određene uspehe u njihovom suzbijanju.

"Ako povećaju proizvodnju sistema za ometanje, mogli bi znatno otežati sprovođenje kampanje napada srednjeg dometa", rekao je on.

Ipak, uprkos značajnom efektu, kampanja udara dronovima srednjeg dometa nije zaustavila smrtonosne napade Rusije na Ukrajinu. Rusija i dalje okupira oko petinu teritorije Ukrajine, a nisu svi ukrajinski napadi bili uspešni.

Tokom Rojtersove posete 422. puku, jedan napad na ruski tanker za gorivo nije uspeo, dok je izviđački dron oborio ruski sistem Tor.

Kritike ruskih blogera

U međuvremenu, uspešna kampanja napada srednjeg i dugog dometa koju je Ukrajina intenzivirala u martu, usmerena na rusku energetsku infrastrukturu i rafinerije nafte, primorala je ultranacionalistički informativni prostor Rusije da prizna ozbiljne probleme u protivvazdušnoj odbrani.

Proratni vojni blogeri i komentatori sve češće kritikuju ruske vlasti zbog neuspeha da uspostave jedinstveni sistem koji bi efikasno štitio kritičnu infrastrukturu od ukrajinskih napada.

Jedan istaknuti ruski vojni bloger pozvao je rusko Ministarstvo odbrane da osnuje jedinstveni operativni štab za civilnu odbranu od dronova, kako bi se sprečilo da ukrajinske snage koriste slabe tačke u ruskom zaleđu.

1/15 Vidi galeriju ruska vojska Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije, Shutterstock, Printskrin društvene mreže

Drugi blogeri tvrde da je ruska protivvazdušna odbrana u neredu jer vojskom, Rosgvardijom i sistemima koje nabavljaju privatne kompanije ne upravlja jedinstveno telo koje bi pratilo kretanje dronova i koordinisalo višeslojnu protivvazdušnu odbranu.

Vojni blogeri bliski Kremlju takođe kritikuju vlast zbog prebacivanja odgovornosti na kompanije i lokalne vlasti, uz ocenu da privatni sektor nema ni ljudstvo ni kapacitete za zaštitu od ukrajinskih napada.

Istovremeno upozoravaju da geografska veličina Rusije postaje njena slabost, jer je postojeće sisteme protivvazdušne odbrane gotovo nemoguće rasporediti tako da zaštite ogromnu teritoriju i sve ključne objekte.

1/6 Vidi galeriju operateri dronova u Ukrajini Foto: Press service of the 93rd Separa/Press service of the 93rd Separa, Maria Senovilla/EPA

Prema analitičarima Instituta za proučavanje rata (ISW), Rusija nema dovoljno sistema protivvazdušne odbrane da zaštiti sve ključne objekte u zapadnom delu zemlje, a teškoće ima i u odbrani ciljeva duboko u zaleđu.

ISW procenjuje da su upravo ti nedostaci doprineli ponovljenim ukrajinskim napadima na ruske gradove i problemima sa snabdevanjem gorivom.