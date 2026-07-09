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Put od ljubavi od mržnje i nazad u životu američkodg predsednika Donalda Trampa trajao je samo nekoliko sati. Nakon što je u sredu nazvao Španiju "strašnim partnerom" i zahtevao potpuni prekid trgovine, američki predsednik je drastično ublažio svoj ton posle samita NATO-a u Ankari.

Razlog za Trampov verbalni napad bio je kašnjenje Španije u povećanju vojnih izdataka i njeno odbijanje da koristi zajedničke vojne baze za snabdevanje avionima uključenim u rat u Iranu, piše El Pais.

Od pretnji do pohvala

"Španija je propala stvar. Inače, ne želim da poslujem sa Španijom u budućnosti. Želeo bih da to okončam. Španija je užasan partner u NATO-u. Molim vas, prekinite svu trgovinu sa Španijom. Uključujući i posete. Ne želim da imam ništa sa njima. Nema spasa, oni su loši ljudi", rekao je Tramp juče.

1/9 Vidi galeriju Samit NATO-a u Ankari 2026. Foto: Bianca Otero/ZUMA / SplashNews.com / Splash / Profimedia, ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Samo nekoliko sati kasnije, vraćajući se iz Ankare u Vašington, ton se promenio. "Moram da priznam, imao sam problema sa Španijom i još uvek ih imam, ali danas se Španija potpuno iskupila. Španija je danas bila veoma velikodušna. Pristali su na značajan finansijski zahtev, i da nisu, ne bismo im se obratili", rekao je Tramp.

Američki predsednik nije pojasnio novinarima u avionu Er Fors Van šta je tačno bio "značajan finansijski zahtev", ali je smatrao da je kontroverza koju je započeo završena.

1/9 Vidi galeriju NATO samit Ankara Foto: ANP, ANP / Alamy / Profimedia, Porzycki/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Vašington priprema listu za embargo?

Njegove izjave u predsedničkom avionu su u oštroj suprotnosti sa oštrinom njegovih reči malo pre toga. "Ne želim nikakav posao sa njima, je li to jasno?", upozorio je republikanski predsednik svog ministra finansija Skota Besenta, koji je dužno odgovorio: "Da, gospodine".

Prema pisanju Politika, Besentov tim, u saradnji sa Ministarstvom trgovine i Kancelarijom američkog trgovinskog predstavnika (USTR), radi na sastavljanju liste španskih proizvoda u slučaju da Tramp odluči da uvede trgovinski embargo Španiji.

1/4 Vidi galeriju Skot Besent Foto: Markus Schreiber/AP, GIAN EHRENZELLER/KEYSTONE

"Ministarstvo finansija, u saradnji sa Ministarstvom poreza i trgovine, pripremiće predsedniku spisak španskih proizvoda koji bi mogli biti predmet embarga u narednim danima", potvrdio je visoki zvaničnik američke administracije za Rojters.

Sančez umanjuje značaj ispada besa

Sastanak sa evropskim liderima, tokom kojeg je Tramp takođe održao bilateralne sastanke, očigledno je ublažio njegovu retoriku.

Španski premijer Pedro Sančez umanjio je značaj ispada svog američkog kolege, koji je Špance nazvao "lošim ljudima".

1/6 Vidi galeriju Pedro Sančez, premijer Španije Foto: J. J. Guillen/EFE, EPA-EFE/Chema Moya, Profimedia

Sančez je iz Turske rekao da je sastanak prošao uobičajeno i da je imao srdačan razgovor sa Trampom.

"Nakon Trampove konferencije za novinare, razgovarali smo o fudbalu, o Svetskom prvenstvu. Bio je to neformalan razgovor, nije bilo tenzija, sve je bilo u prijateljskom tonu", rekao je Sančez.

Pozadina sukoba

Trampov napad na Španiju usledio je nakon odbijanja premijera Sančeza da poveća vojne izdatke sa 2% na 5% BDP-a, kako je dogovoreno na samitu NATO-a prošlog leta.

Sančez je ranije upozorio da neće dostići taj prag, ali je tvrdio da će Španija ispuniti operativne ciljeve Alijanse i sa manjim izdvajanjima.

Madrid je takođe među prvima osudio američko i izraelsko bombardovanje Irana i odbio korišćenje španskih baza za borbene avione uključene u taj rat.

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Trgovinski odnosi preko EU

Iako SAD pripremaju listu proizvoda za moguće sankcije, kažnjavanje Španije, članice Evropske unije, bilo bi komplikovano, piše El Pais.

Trgovinski odnosi SAD i zemalja EU uređeni su pravilima Zajednice, pa bi Vašington morao da pregovara sa Briselom o eventualnim merama protiv Madrida.

SAD bi mogle da uvedu carine na određene evropske proizvode čija je proizvodnja koncentrisana u Španiji, kao što se ranije dogodilo sa crnim maslinama.

Jedan pravni put bio bi Zakon o međunarodnim vanrednim ekonomskim ovlašćenjima (IEEPA), ali bi Tramp morao da proglasi vanredno stanje i dokaže da Španija predstavlja pretnju po interese SAD.

Primena tog mehanizma protiv saveznika NATO-a izazvala bi diplomatski skandal,a trgovinske sankcije protiv Španije mogle bi da ugroze sporazum koji su SAD i EU postigle prošlog avgusta.

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Trgovina u brojkama

Zbog svega ovoga, Sančez je odlučio da umanji značaj Trampovih izjava.

"Odnosi sa Sjedinjenim Državama su veoma pozitivni. Ovo nije prvi put da smo meta kritika. Želeo bih da vas podsetim da Španija ima trgovinski deficit sa Sjedinjenim Državama. Pored toga, trgovinska politika je zajednička, kao što nas je podsetila i Evropska komisija", primetio je Sančez.

Prema podacima Američkog biroa za popis stanovništva, ukupna bilateralna trgovina robom u 2025. godini premašila je 47,9 milijardi dolara. Ako se uračunaju i usluge, iznos dostiže 74,5 milijardi dolara, što Španiju čini 23. najvažnijim trgovinskim partnerom SAD.