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NATO samit u Ankari obeležile su tenzije između Donalda Trampa i evropskih saveznika, a pojavili su se i navodi da je iza zatvorenih vrata bilo veoma burno.

Da li je ovo znak ozbiljnog razilaženja unutar Alijanse ili samo Trampov način da natera Evropu da preuzme veći deo tereta, za emisiju "Redakcija", otkrili su Darko Obradović, Centar za stratešku analizu i prof. dr Stevica Deđanski, predsednik Centra za razvoj međunarodne saradnje.

- Veoma uspešan samit koji zaokružuje ono što još uvek nema potpunu stratešku koncepciju, a to se naziva NATO 3.0. Ono što je važno jeste da je na prethodnom samitu u Hagu dogovarano šta treba uraditi, dok se na ovom samitu već vidi realizacija tih odluka i dodatno jačanje industrijskih kapaciteta. NATO je ovim korakom postao i industrijski savez. Više se ne govori samo o tradicionalnim zadacima Alijanse - odbrani i odvraćanju, raketnoj odbrani i nuklearnom odvraćanju - već i o povezivanju industrije i stvaranju platforme za razvoj novih tehnologija - rekao je Obradović.

Darko Obradović, Centar za stratešku analizu Foto: Kurir Televizija

NATO širi saradnju sa industrijom i ulaže u nove tehnologije

Ukazao je na promene u načinu funkcionisanja Alijanse i nove pravce ulaganja u savremene odbrambene kapacitete.

- Pokrenuta je inicijativa "otvorenih vrata", kroz koju NATO podstiče kompanije da direktno sarađuju sa Alijansom kako bi najbolja rešenja zasnovana na konkurenciji, tržišnoj utakmici i naprednim zapadnim tehnološkim inovacijama bila uključena u odbrambeni sistem. Takođe, 40 milijardi dolara namenjeno je razvoju kapaciteta za odbranu od dronova i unapređenju sposobnosti za ratovanje bespilotnim letelicama. NATO je ušao i u različite inicijative koje se odnose na strateške sirovine, kao i nabavku sistema za rano upozoravanje i javljanje - naveo je.

Deđanski je ocenio da se kroz odluke sa samita vidi promenjen odnos unutar NATO-a i veća odgovornost evropskih članica za sopstvenu odbranu.

- Ovaj samit treba posmatrati i iz ugla američkih interesa, jer nastup Donalda Trampa pre svega ima za cilj ostvarivanje ciljeva Vašingtona. U toj strategiji nema prostora za potpuno nezavisnu i snažnu Evropsku uniju, već se od evropskih članica NATO-a očekuje veća disciplina i veće preuzimanje odgovornosti. Jedna od ključnih promena jeste to što su evropske zemlje konačno počele ozbiljnije da izdvajaju novac za odbranu. Od ranijeg cilja od dva odsto izdvajanja, sada se govori o tri, četiri, pa i pet odsto do 2035. godine - kaže on.

prof. dr Stevica Deđanski, predsednik Centra za razvoj međunarodne saradnje i politički analitičar Foto: Kurir Televizija

- To odgovara i Sjedinjenim Američkim Državama, jer će veliki deo tih sredstava biti usmeren na kupovinu američke vojne opreme. Tramp na taj način istovremeno jača NATO i ostvaruje ekonomske interese svoje zemlje. Vašington nastoji da zadrži snažne veze sa Ankarom, bez obzira na pojedina neslaganja, poput pitanja kupovine ruskog sistema S-400. Turska je važan saveznik Amerike i Vašingtonu je bitno da taj odnos bude stabilan. U politici se savezništva menjaju i imaju različite dimenzije, ali Turska za SAD predstavlja značajnog partnera - za emisiju "Redakcija", objasnio je Deđanski.

02:19 TRAMP PROMENIO PRAVILA IGRE, EVROPA MORA DA PLATI! Stručnjaci analizirali burne detalje samita: NATO prelazi na verziju 3.0! Izvor: Kurir televizija

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