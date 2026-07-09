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Otac instruktora letenja, koji je tragično okončao svoj život skokom iz aviona tokom časa sa dvadesetdvogodišnjom učenicom, otkrio je da je njegov sin prolazio kroz "težak period".

Leandro Bertazo skočio je sa pilotskog sedišta aviona Cesna C-150 4. jula, ubrzo nakon poletanja sa aerodroma Koronel Olmedo nadomak Kordobe, u centralnoj Argentini.

Prema dostupnim informacijama, svoje poslednje reči uputio je mladoj učenici pored sebe: "Znaš šta treba da radiš, samo nastavi pravo".

Telo Bertaza, koji je sebe na internetu predstavljao kao bivšeg komercijalnog pilota iz Čilea, pronađeno je svega dvadeset minuta kasnije u polju, tačno na lokaciji koju je devojka prijavila kao mesto njegovog pada.

Leandro Bertazo, pilot koji je iskočio iz aviona u trenutku leta Foto: Drustvene Mreže

Eduardo Alvarez, direktor škole letenja "Flying Parrot Córdoba" u kojoj je Leandro radio kao instruktor pune četiri godine, potvrdio je izjavu njegovog oca o tome da se Leandro suočavao sa "teškim periodom".

Alvarez je takođe naveo da je porodica preminulog priznala kako je on, samo nedelju dana pre ovog tragičnog događaja, potražio stručnu pomoć na konsultacijama u psihijatrijskoj ustanovi.

Kako prenosi argentinski portal Para Ti, Leandrovi najbliži su izjavili da on nije bio oženjen, da nije imao dece, te da je živeo sa roditeljima u Kordobi.

Osvrnuvši se na svog zaposlenog, Alvarez nije skrivao tugu: "Bio je odličan profesionalac, uvek veseo i veoma cenjen od strane svih svojih učenika".

Pored toga, opisao ga je kao osobu koju je krasila jedinstvena priroda, dodajući da je bio "divna osoba, sa sjajnim osmehom i jasnim pogledom na život".

Leandro Bertazo, pilot koji je iskočio iz aviona u trenutku leta Foto: Drustvene Mreže

Detalji tragičnog čina

Dok istražitelji i dalje rasvetljavaju okolnosti ove tragedije, Bertazov šef je podelio šokantne detalje samog čina. Prema njegovim rečima, instruktor je "skinuo slušalice, sredio svoje stvari, uključujući i mobilni telefon, otkopčao sigurnosni pojas, otvorio vrata koja je inače veoma teško otvoriti, i iskočio".

Govoreći o reakciji devojke, Alvarez je izjavio: "[Učenica] je poslala poruku kojom je obavestila o situaciji i krenula nazad ka pisti kako bi sletela".

Zabrinjavajući detalji: "Ovu tragičnu odluku doneo je u avionu.."

O njenoj hrabrosti u tim stravičnim trenucima, dodao je sledeće: "Bila je veoma potresena, ali je sa potpunim profesionalizmom doletela avionom do aerodroma i savršeno sletela. Pokazala je veoma visok nivo obučenosti i profesionalizma".

Zanimljivo je i to da je, ranije tog kobnog dana, Bertazo odradio let sa još jednim učenikom pre nego što je ušao u kokpit sa mladom devojkom. Njegov šef se sa nevericom osvrnuo na taj podatak, napomenuvši: "Ovu tragičnu odluku doneo je u avionu, sa osobom pored sebe".

Pokušavajući da pronađe bilo kakav smisao u ovom događaju, Alvarez je zaključio: "Nema načina da se to sagleda ili razume, ali ljudski um je tako složen, tako varljiv. Zato se i desilo to što se desilo".

Zvaničnici ističu da su okolnosti ove tragedije toliko nesvakidašnje da u ovom trenutku ne postoji adekvatno objašnjenje za ono što se odigralo na nebu iznad Kordobe.

Smatra se da je jedan od pravaca istrage usmeren na to da se isključi mogućnost da je incident posledica mehaničkog kvara na vratima ili sigurnosnim sistemima letelice.