Slušaj vest

U Lavovu, gradu na zapadu Ukrajine, sinoć je izbio sukob tokom provere vojnih dokumenata u okviru mobilizacije.

Ukrajinski medijski servis Suspilne objavio je da je tokom sukoba prevrnuto službeno vozilo Teritorijalnog centra za regrutaciju (TCK), ukrajinske institucije zadužene za vojnu evidenciju i mobilizaciju, prenosi Indeks.

Prema prvim informacijama policije, tokom provere pronađen je muškarac rođen 1996. godine koji je tražen zbog izbegavanja vojne službe.

Alina Podrejko, portparolka Glavne uprave Nacionalne policije u Lavovskoj oblasti, rekla je da su policajci obezbeđivali javni red i mir na licu mesta.

- Preliminarno je utvrđeno da je tokom provere građana u okviru mobilizacije pronađen muškarac koji je tražen zbog izbegavanja vojne službe - rekla je Podrejko.

Prema njenim rečima, za muškarcem su tragali od 12. juna.

Šta kaže regrutacioni centar?

Regionalni teritorijalni regrutacioni i socijalni centar za podršku iz Lavova objavio je na Fejsbuku da su 8. jula oko 21:30 časova u Strijskoj ulici njihovi zaposleni, zajedno sa policijom, zaustavili muškarca radi provere njegove vojne evidencije.

1/9 Vidi galeriju Sukob u ukrajinskom gradu Lavovu zbog mobilizacije, prevrnuto vozilo regrutnog centra Foto: Printskrin

- Tokom provere utvrđeno je da je muškarac kršio pravila vojne evidencije od 12. juna 2026. godine. Odveden je u TCK, a u 00:20 časova upućen je na vojno-medicinsku komisiju. Druga grupa TCK je ostala na licu mesta, blokirana od strane grupe nepoznatih lica. Ova grupa je opkolila službeno vozilo vojnika, ponašala se agresivno, značajno ga oštetila i na kraju prevrnula. Policija radi na licu mesta. Svi događaji će dobiti odgovarajuću pravnu procenu, a počinioci će snositi odgovornost predviđenu zakonom - dodaje se u saopštenju.

Šta kažu okupljeni građani?

Dopisnik Suspilnea razgovarao je sa ljudima koji su se okupili u Lavovu.

- Došli smo i videli da se nešto dešava. Došli su i strpali momka. Kada smo stigli, auto je već bio prevrnut. Mnogo ljudi, mnogo policije. Policija se plašila da priđe. Jednostavno se plaše ljudi - kazao je čovek po imenu Jevgen.

Žena koja se predstavila samo kao Olja takođe je opisala događaje.

- Pretukli su ga, ugurali u kombi i pobegli. Ljudi su se pobunili. Čekamo da vrate momka. Obećavaju da će ga vratiti, ali čekamo već dva sata, nema rezultata. Započeli smo blokadu puta da bismo momka vratili kući. Ovakav odnos prema ljudima je već zastareo. Postoji neki zakon, neka pravila. Niko nema pravo da otme dete i ubaci ga u kombi. Trebalo je da ga zaustave, da mu daju poziv. Da se ​​nije pojavio, onda bi preduzeli neke mere - rekla je ona.

Reakcija vlade

Gradonačelnik Lavova Andrij Sadovij napisao je na Fejsbuku da se razjašnjavaju sve okolnosti situacije i obećao da će objaviti detalje nakon što dobije potpune i proverene informacije.

Načelnik Lavovske regionalne vojne uprave Maksim Kozicki objavio je da je održan hitan sastanak sa snagama bezbednosti povodom ove situacije.

- Primarni zadatak je obezbeđivanje javnog reda! Moramo da identifikujemo i pozovemo na odgovornost sve one koji su počinili prekršaje, uključujući i ometanje delovanja vojnika - navodi se u saopštenju Kozickog.