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Prava gmizuća noćna mora zadesila je jedno kinesko selo nakon što je poplavljena farma za uzgoj, usled čega je na slobodu pobeglo gotovo 900 zmija.

Ekstremne vremenske neprilike, izazvane razornim tajfunom, dovele su do potpunog urušavanja farme, pružajući ovim gmizavcima savršenu priliku za bekstvo u selo Dengvej.

Uznemirujući snimci prikazuju kako mutna bujica nadire kroz naselje, dok stotine zmija gmižu kroz vodu. Na video-zapisima koji kruže društvenim mrežama mogu se videti meštani kako, stojeći u vodi do struka i naoružani bambusovim štapovima, grčevito pokušavaju da uhvate odbegle životinje.

Inače, zmije se u Kini masovno uzgajaju kako bi snabdele unosna domaća i globalna tržišta, prvenstveno za potrebe tradicionalne medicine, vrhunskog kulinarstva, proizvodnje luksuzne kože, ali i izdvajanja otrova u farmaceutske svrhe.

Uzroci katastrofe i reakcija nadležnih

Prema rečima lokalnih zvaničnika, zmije su se našle na slobodi 6. jula, nakon što je usled udara tajfuna Majsak popustila brana na obližnjem rezervoaru Liulan.

Na farmi je bio smešten širok spektar vrsta – od opasnih, otrovnih kobri do potpuno bezopasnih vodenih zmija.

Hitne službe su momentalno upućene na lice mesta kako bi locirale preostale gmizavce i pružile pomoć poplavljenom stanovništvu, što je potvrdio i Biro za upravljanje vanrednim situacijama grada Hengžou.

Akcija spasavanja obuhvatila je sledeće korake: Uspostavljen je poseban, brzi kanal za zbrinjavanje pacijenata u slučaju ujeda, prenosi državni medij CGTN. Prema dosadašnjim informacijama, jedan meštanin je zadržan na bolničkom lečenju nakon što ga je zmija ujela.

Vu Dži, predsednik lokalnog seoskog odbora, naglasio je za list "Crvena zvezda" da većina odbeglih zmija nije bila otrovna.

Njegov tim je, uz pomoć ribarskih mreža i omamljivača, na terenu uspeo da zarobi na stotine primeraka.

Prema zvaničnim izveštajima u trenutku pisanja, razorni tajfun Majsak odneo je čak 39 ljudskih života širom južne Kine, a nadležni najavljuju da će nove informacije u vezi sa poplavama i odbeglim životinjama biti saopštavane u skladu sa razvojem situacije.