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Nemačkaje postigla dogovor sa administracijom Sjedinjenih Američkih Država o nabavci krstarećih raketa Tomahavki njihovom raspoređivanju na nemačkoj teritoriji, izjavio je kancelar Fridrih Mercobraćajući se poslanicima u Berlinu.

Nemački kancelar Fridrih Merc na samitu G7 u Francuskoj Foto: Mandel Ngan/Pool AFP

Merc je rekao da je sporazum finalizovan tokom sastanaka sa američkim zvaničnicima na marginama samita NATO-a u Ankari, istakavši da je skup premašio sva njegova očekivanja.

- Ovim zatvaramo kritičnu stratešku prazninu u našoj odbrani, dok istovremeno radimo na razvoju sopstvenih evropskih sistema i njihovom raspoređivanju u Evropi - rekao je nemački kancelar.

Sudbina raketa Tomahavk bila je neizvesna nakon što je američki predsednik Donald Tramp u maju najavio smanjenje vojnog prisustva SAD u Nemačkoj.

Razgovor volodimira Zelenskog i Donalda Trampa na samitu NATO-a u Ankari.  Foto: Alex Brandon/AP

Taj potez protumačen je kao odustajanje od plana prethodne američke administracije da u toj zemlji rasporedi američki bataljon opremljen raketama dugog dometa.

Nemačka vlada, međutim, insistirala je da raspoređivanje ovih raketa predstavlja snažan faktor odvraćanja prema Rusiji, dok evropske zemlje ne razviju sopstvene sisteme naoružanja iste namene.

(Kurir.rs/Index.hr)

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