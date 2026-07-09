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Nemačkaje postigla dogovor sa administracijom Sjedinjenih Američkih Država o nabavci krstarećih raketa Tomahavki njihovom raspoređivanju na nemačkoj teritoriji, izjavio je kancelar Fridrih Mercobraćajući se poslanicima u Berlinu.

1/5 Vidi galeriju Nemački kancelar Fridrih Merc na samitu G7 u Francuskoj Foto: Mandel Ngan/Pool AFP

Merc je rekao da je sporazum finalizovan tokom sastanaka sa američkim zvaničnicima na marginama samita NATO-a u Ankari, istakavši da je skup premašio sva njegova očekivanja.

- Ovim zatvaramo kritičnu stratešku prazninu u našoj odbrani, dok istovremeno radimo na razvoju sopstvenih evropskih sistema i njihovom raspoređivanju u Evropi - rekao je nemački kancelar.

Sudbina raketa Tomahavk bila je neizvesna nakon što je američki predsednik Donald Tramp u maju najavio smanjenje vojnog prisustva SAD u Nemačkoj.

1/5 Vidi galeriju Razgovor volodimira Zelenskog i Donalda Trampa na samitu NATO-a u Ankari. Foto: Alex Brandon/AP

Taj potez protumačen je kao odustajanje od plana prethodne američke administracije da u toj zemlji rasporedi američki bataljon opremljen raketama dugog dometa.