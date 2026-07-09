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Prema navodima lokalnih medija, letelica je sletela na Međunarodni aerodrom Zakintos dok je plamen i dalje vidljiv, a vatra se potom proširila i na pistu.

F-16 u plamenu na aerodromu na ostrvu Zakintos u Grčkoj. pilot uspešno prizemljio avion. Vatra zahvatila pistu. Foto: Printskrin

Na snimcima sa lica mesta vidi se avion u plamenu na pisti, dok vatrogasne ekipe pokušavaju da ugase požar snažnim mlazevima vode.

Pilot je uspešno prizemljio letelicu i prošao bez povreda, prenose mediji.

Zbog oštećenog aviona koji se i dalje nalazi na pisti, rad aerodroma je poremećen, pa su pojedini letovi otkazani ili kasne.

Uzrok prinudnog sletanja i požara za sada nije poznat i nadležni istražuju okolnosti incidenta.

(Kurir.rs/Daily Mail)

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