Grčki vojni avion zapalio se tokom leta, nakon čega je bio primoran da hitno sleti na aerodrom na grčkom ostrvu Zakintos
Planeta
DRAMA NA ZAKINTOSU U JEKU TURISTIČKE SEZONE! F-16 se zapalio tokom leta, morao HITNO da sleti, PISTA na aerodromu U PLAMENU! (VIDEO)
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Prema navodima lokalnih medija, letelica je sletela na Međunarodni aerodrom Zakintos dok je plamen i dalje vidljiv, a vatra se potom proširila i na pistu.
F-16 u plamenu na aerodromu na ostrvu Zakintos u Grčkoj. pilot uspešno prizemljio avion. Vatra zahvatila pistu. Foto: Printskrin
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Na snimcima sa lica mesta vidi se avion u plamenu na pisti, dok vatrogasne ekipe pokušavaju da ugase požar snažnim mlazevima vode.
Pilot je uspešno prizemljio letelicu i prošao bez povreda, prenose mediji.
Zbog oštećenog aviona koji se i dalje nalazi na pisti, rad aerodroma je poremećen, pa su pojedini letovi otkazani ili kasne.
Uzrok prinudnog sletanja i požara za sada nije poznat i nadležni istražuju okolnosti incidenta.
(Kurir.rs/Daily Mail)
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