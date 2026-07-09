Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Prema navodima lokalnih medija, letelica je sletela na Međunarodni aerodrom Zakintos dok je plamen i dalje vidljiv, a vatra se potom proširila i na pistu.

1/9 Vidi galeriju F-16 u plamenu na aerodromu na ostrvu Zakintos u Grčkoj. pilot uspešno prizemljio avion. Vatra zahvatila pistu. Foto: Printskrin

Na snimcima sa lica mesta vidi se avion u plamenu na pisti, dok vatrogasne ekipe pokušavaju da ugase požar snažnim mlazevima vode.

Pilot je uspešno prizemljio letelicu i prošao bez povreda, prenose mediji.

Zbog oštećenog aviona koji se i dalje nalazi na pisti, rad aerodroma je poremećen, pa su pojedini letovi otkazani ili kasne.