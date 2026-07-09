"SADA VRAĆAMO RAT TAKO GDE JE ZAPOČET - U RUSIJU" Zelenski objavio snimke napada 1.500 km unutar Putinove teritorije: Našli se na udaru sankcija dugog dometa!
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski objavio je snimke posledica najnovijih vazdušnih udara koje je Kijev izveo duboko unutar teritorije Rusije.
- Naši ratnici sprovode plan sankcija dugog dometa kao odgovor Rusiji na to što odugovlači rat i nastavlja da napada. Poslednjih dana viđeni su važni uspešni vazdušni udari na postrojenja koja služe za podršku naftnom sektoru Rusije i održanju njene ratne politike - napisao je Zelenski u objavi na društvenoj mreži X koja prati snimke.
On je naveo da su "ratnici Službe bezbednosti Ukrajine (SBU) pogodili dva naftna depoa - jedan u Stavropolju i drugi u Tveru".
- Oba su na oko 500 kilometara od linije fronta. Jedinice odbrambenih snaga Ukrajine takođe su pogodile skladište rezervi goriva koje se nalazi na oko 800 kilometara od fronta. Stanica za izvlačenje nafte u Ufi u Rusiji, na skoro 1.500 kilometara od naše granice, takođe se našla na udaru sankcija - poručio je Zelenski.
On je dodao da je "terminal za utovar nafte u Rostovskoj oblasti, na oko 200 kilometara od linije fronta, takođe sankcionisan".
- Zahvaljujem se svim našim ratnicima koji omogućavaju rezultate poput ovih bukvalno svakog dana. Mi smo Rusiji odavno ponudili način za okončanje ovog rata, a sa svakim danom u kojem odabere da ga produži trebalo bi realnost rata vratiti tamo gde je započet – u Rusiju - zaključio je Zelenski.
(Kurir.rs/Nemanja Vlačo)