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Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski objavio je snimke posledica najnovijih vazdušnih udara koje je Kijev izveo duboko unutar teritorije Rusije.

- Naši ratnici sprovode plan sankcija dugog dometa kao odgovor Rusiji na to što odugovlači rat i nastavlja da napada. Poslednjih dana viđeni su važni uspešni vazdušni udari na postrojenja koja služe za podršku naftnom sektoru Rusije i održanju njene ratne politike - napisao je Zelenski u objavi na društvenoj mreži X koja prati snimke.

1/4 Vidi galeriju Volodimir Zelenski u vojnoj uniformi Foto: Ukrainian Presidential Press Off / Zuma Press / Profimedia, Shutterstock

On je naveo da su "ratnici Službe bezbednosti Ukrajine (SBU) pogodili dva naftna depoa - jedan u Stavropolju i drugi u Tveru".

- Oba su na oko 500 kilometara od linije fronta. Jedinice odbrambenih snaga Ukrajine takođe su pogodile skladište rezervi goriva koje se nalazi na oko 800 kilometara od fronta. Stanica za izvlačenje nafte u Ufi u Rusiji, na skoro 1.500 kilometara od naše granice, takođe se našla na udaru sankcija - poručio je Zelenski.

1/5 Vidi galeriju Razgovor volodimira Zelenskog i Donalda Trampa na samitu NATO-a u Ankari. Foto: Alex Brandon/AP

On je dodao da je "terminal za utovar nafte u Rostovskoj oblasti, na oko 200 kilometara od linije fronta, takođe sankcionisan".