Slušaj vest

Šest neobičnih loptastih objekata koji su se tokom vikenda pojavili na plažama severnog Kvinslenda identifikovani su kao delovi rakete, saopštila je Australijska svemirska agencija, stavljajući tačku na spekulacije koje su uzburkale mirnu lokalnu zajednicu.

Primorska zajednica Forest Bič, severno od Taunsvila u Australiji, postala je epicentar medijske pažnje nakon što je na njenim obalama pronađeno šest velikih, metalnih kugli. Prvi objekat otkrili su pecaroši, a zatim je nastala i prava drama.

Foto: Facebook/Queensland Fire Department, Facebook/Forrest Beach Takeaway

Policija je hitno evakuisala područje, a vatrogasci u zaštitnim odelima za opasne materije obezbedili i izolovali područje od 50 metara, zbog postojanja sumnje da bi objekti mogli da sadrže ostatke opasnih hemikalija, poput visoko zapaljivog raketnog goriva. Dok su vlasti osiguravale misteriozne kugle u specijalizovane kontejnere, lokalno stanovništvo je sa mešavinom straha i uzbuđenja posmatralo nesvakidašnji prizor.

U malom mestu gde se, kako kažu meštani, retko šta dešava, pojava "svemirskih kugli" postala je glavna tema. Lisa Skobi, vlasnica lokalnog restorana brze hrane, ispričala je za medije da je zajednica bila veoma znatiželjna.

Foto: Facebook/Queensland Fire Department

"Ovde je veoma tiho, ne dešava se mnogo toga. Tako da je ovolika dodatna aktivnost... definitivno stvorila malo uzbuđenja", rekla je Lisa.

Trevor Kajl, meštanin koji je pomogao policiji da pristupi udaljenom delu plaže, svedočio je otkriću još tri objekta. "Nisam ih tražio, jednostavno su iskočili iz vode", rekao je. Prvobitno je mislio da je reč o običnoj bovi, ali je po reakciji policajaca shvatio da je situacija ozbiljnija. "Videlo se kako stvar postaje sve veća i veća dok je on izveštavao nadređene. Pominjali su se odredi za bombe, hitne službe... Moglo je biti ozbiljno i tako su i postupili".

Tragovi koji vode u svemir

Nakon detaljne analize, Australijska svemirska agencija (ASA) potvrdila je ono o čemu se spekulisalo. U zvaničnom saopštenju naveli su da su "identifikovali verovatni izvor" i da pronađeni objekti "izgledaju kao posude pod pritiskom sa letelice za lansiranje u svemir". Prema njihovim rečima, "lokacija i karakteristike objekata u skladu su sa ostacima tela rakete koja je nedavno ponovo ušla u atmosferu iz orbite".

Agencija sada sarađuje sa međunarodnim partnerima kako bi i zvanično potvrdila o kojoj se tačno letelici i državi radi.

Ovakvi incidenti, iako retki, nisu bez presedana. Prošle godine, džinovska metalna kupola pronađena je na obali Zapadne Australije, a Indija je kasnije potvrdila da se radi o delu jedne od njenih raketa. Sličan sferični objekat pronađen je i 2011. godine u Namibiji.

Foto: Facebook/Queensland Fire Department

Alis Gorman, vanredni profesor i svemirski arheolog sa Univerziteta Flinders, objasnila je da su ovakve posude pod pritiskom, popularno nazvane "svemirske lopte", jedan od najčešćih oblika svemirskog otpada koji stiže do Zemlje.

"Mnoge rakete i svemirske letelice imaju sisteme za tečno gorivo koji podrazumevaju skladištenje pod visokim pritiskom u ovim posudama napravljenim od robusnog materijala, najčešće legura titanijuma sa visokom tačkom topljenja", pojasnila je Gorman. Ona je dodala da nedostatak tragova gorenja sugeriše da su se objekti verovatno odvojili od prvog ili drugog stepena rakete, koji se vraća na Zemlju dok ostatak letelice nastavlja put ka orbiti.

Incident na plaži Forest Bič ponovo je skrenuo pažnju na rastući problem svemirskog otpada. Procenjuje se da oko naše planete kruži više od 30.000 komada otpada, od neaktivnih satelita do odbačenih delova raketa.

"U poslednjih pet godina imali smo više svemirskih lansiranja nego u celokupnoj istoriji. To znači da se dešava i više ponovnih ulazaka u atmosferu", ističe Gorman. Australija, kao ogroman kopneni masiv okružen okeanom, relativno često postaje mesto sletanja ovakvih ostataka.

Prema međunarodnom pravu, konkretno Ugovoru o svemiru Ujedinjenih nacija iz 1967. godine, čiji je Australija potpisnik, država koja je lansirala objekat zadržava vlasništvo nad njim.

"To znači da nacija koja ih je lansirala poseduje ove posude pod pritiskom.Australija tada mora da uđe u pregovore sa tom državom, koja će odlučiti da li želi da joj se otpad vrati"", navela je Alis Gorman, vanredni profesor i svemirski arheolog sa Univerziteta Flinders,

Iako su pronađeni objekti proglašeni bezbednim, vlasti upozoravaju da bi se u narednim danima moglo pojaviti još delova. Apeluju na građane da nikako ne diraju, ne pomeraju i ne pokušavaju da sami sklone sumnjive predmete, već da se odmah udalje i pozovu hitne službe.

Iako je verovatnoća da nekoga pogodi svemirski otpad izuzetno mala - zabeležen je samo jedan takav slučaj u istoriji.