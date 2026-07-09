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Nekoliko osoba je danas poginulo u požaru u fabrici obuće na jugoistoku Kine, ali precizan broj žrtava i dalje nije poznat, preneli su lokalni mediji.

Požar je izbio u podne po lokalnom vremenu u gradu Đinđang u provinciji Fuđen, a nekoliko ljudi je ostalo zarobljeno na krovu fabrike, javila je televizija CCTV.

Na snimcima koje je objavila CCTV vidi se kako plamen zahvata višespratnu fabriku, dok se gust crni dim uzdiže ka nebu, prenosi agencija Rojters.

Vatrogasci i druge hitne službe spasavaju ljude i gase požar, javili su zvaničnici.

Preliminarni nalazi ukazuju da je požar izbio u prizemlju fabrike, rekao je lokalni zvaničnik za CCTV.

Materijali za izradu obuće koji su se nalazili u zgradi bili su veoma zapaljivi, što je moglo da dovede do brzog širenja požara, naveo je zvaničnik.

Đinđang je važan centar proizvodnje obuće i odeće i često se naziva kineskom “prestonicom obuće”.

Prema zvaničnim podacima, hiljade kompanija u tom gradu proizvele su više od 1,2 milijarde pari obuće 2024. godine, što čini 20 odsto ukupne svetske proizvodnje.