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Iranski državni mediji objavili su da je američki projektil pogodio područje na kojem se nalazi nuklearna elektrana Bušer.

- Nekoliko lokacija u provinciji Bušer pogođeno je u američkim napadima - kazao je zamenik guvernera te provincije, prenosi Skaj njuz.

Navodi se da su se eksplozije čule u provinciji ranije jutros.

Britanska televizija podseća da je nuklearno postrojenje Bušer bilo meta američko-izraelskih udara još u martu ove godine, a Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) je tada upozorila da bi napadi mogli da dovedu do "velike radiološke nesreće".

To je prva iranska nuklearna elektrana, otvorena 2011. godine i pokreće je uranijum proizveden u Rusiji.

Iranska nuklearna elektrana Bušer Foto: Profimedia / ATTA KENARE / AFP, EPA/ Abedin Taherkenareh, Fonet

Iranska novinska agencija Mehr izveštava da su nove eksplozije danas odjeknule u Bandar Abasu, iranskom lučkom gradu u Ormuskom moreuzu.

Amerika je noćas izvela drugi talas novih vazdušnih udara na Iran, Teheran je odgovorio napadom na zemlje Bliskog istoka koje su saveznice SAD, a sličan obračun viđen je u noći između utorka i srede.

Al Džazira navodi da najnovija razmena vatre između Amerike i Irana ugrožava prelazni sporazum dve zemlje koji treba da pomogne okončanju rata.

Napadi su usledili nekoliko sati nakon što je američki predsednik Donald Tramp rekao da nedavni iranski vazdušni udari na brodove u Ormuskom moreuzu signaliziraju kraj krhkog prekida vatre i zapretio eskalacijom sukoba ako se oni ne zaustave.

Vojska Jordana je saopštila da je presrela osam iranskih raketa u svom vazdušnom prostoru nakon što su se širom te arapske zemlje oglasile sirene.

Navodi se da ostaci raketa koji su pali na zemlju nisu prouzrokovali žrtve niti materijalnu štetu.

(Kurir.rs/Sky News/Al Jazeera/Preveo i priredio: N. V.)

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