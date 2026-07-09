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Vlada Venecuele ulaže očajničke napore kako bi iz ruševina, nastalih nakon dva razorna zemljotresa koja su pogodila zemlju 24. juna, izvukla 200 miliona funti (oko 234,3 miliona evra) nestalog novca od prodaje droge, tvrdi britanski list "The Sun".

Naoružane paravojne formacije optužene su za besomučno prekopavanje srušenih objekata u lučkom gradu La Gvaira, tragajući za ogromnim svotama gotovine i zalihama izgubljenog kokaina, skrivenim unutar uništenih zgrada.

U atmosferi opšte panike, ministar pravde Venecuele, Diosdado Kabeljo, viđen je kako pokušava da obezbedi i ogradi područja na kojima su se nalazile njegove lične sigurne kuće, tvrde insajderi iz vlade i obaveštajni analitičari, prenosi " The Sun".

Prema pisanju britanskog lista, na jednom od snimaka vidi se Kabeljo - inače optužen da je pripadnik "prvog ešalona" venecuelanskog Kartela sunaca - kako grubo odguruje tim američkih spasilaca u njihovom pokušaju da dopru do preživelih zarobljenih u ruševinama.

Venecuelanski istraživački novinar Karlos Salazar, pozivajući se na izvore iz same vlade, navodi da Kabeljo poseduje do 200 stanova u kompleksima socijalnog stanovanja u La Gvairi, koje je tajno koristio kao sigurne kuće.

Za Kabeljom američka vlada je ranije raspisala poternicu sa ucenom na njegovu glavu u iznosu od 19 miliona funti (oko 22,26 miliona evra), zbog uloge u globalnoj trgovini venecuelanskim narkoticima.

1/6 Vidi galeriju Spasioci tragaju za zatrpanima u ruševinama nakon dva razorna zemljotresa u Venecueli Foto: Ronald Peña R/EFE, Pedro Mattey/AP

Gnev građana

Amaterski video-snimci zabeleženi mobilnim telefonima, koji su ustupljeni listu "Sun", prikazuju i uniformisane policajce kako iz ruševina iznose torbe prepune novčanica od 100 dolara. Na snimcima se jasno čuju ogorčeni meštani La Gvaire kako viču na pripadnike snaga bezbednosti dok ovi prolaze sa svežnjevima novca.

U jednoj upečatljivoj sceni, žena u besu cepa pronađene novčanice razbacane po ruševinama, uzvikujući: "Vi ste đubre".

1/19 Vidi galeriju Dva snažna zemljotresa pogodila Venecuelu Foto: Javier Campos/AP

Očajni građani u suzama svedoče da su pohlepni državni zvaničnici očigledno više zabrinuti za spasavanje novca nego za spasavanje članova porodica i komšija zatrpanih pod betonom.

Jedan od revoltiranih meštana je povikao: "Nisu poslali ni jednu jedinu lopatu da ih otkopaju dok traže svoje prljave torbe".

Prema rečima očevidaca, konvoji režimskih poslušnika u neobeleženim vozilima pod rotacijama sjurili su se u grad samo nekoliko sati nakon prvog od dva snažna potresa.

S druge strane, kako tvrde isti ti meštani, vladi su bila potrebna puna dva dana da obezbedi samo jedan bager za početak raščišćavanja.

1/12 Vidi galeriju Jutro nakon zemljotresa od 7,2 i 7,5 Rihtera u Venecueli Foto: Pedro Mattey/AP, Ariana Cubillos/AP

Pad Nikolasa Madura

Bivši pukovnik specijalnih snaga i nekadašnji američki vojni ataše u Venecueli, Ron Mekmenon, izjavio je za "The Sun" da ovakvi izveštaji najbolje ilustruju razmere pohlepe venecuelanske vlade pod Nikolasom Madurom.

"Režim ne želi da iko naiđe na njihovu ogromnu operaciju u La Gvairi, koja je glavni logistički centar za šverc droge, kao i za skladištenje i distribuciju gotovine dobijene od prodaje kokaina u SAD-u" izjavio je on.

Maduro je Karakasom vladao gvozdenom pesnicom gotovo 13 godina, pretvorivši za to vreme zemlju u globalno utočište za trgovinu drogom i oružjem, piše "The Sun".

1/11 Vidi galeriju Venecuelanski predsednik Nikolas Maduro sa mačem u ruci na maršu u Karakasu Foto: Ariana Cubillos/AP

Njegov režim našao se na direktnom udaru američkog predsednika Donalda Trampa nakon njegovog povratka u Belu kuću 2025. godine. Američki predsednik je tada optužio Madura da kroz razgranate krijumčarske operacije preplavljuje Severnu Ameriku opasnim narkoticima.

Da je korupcija sistemska, potvrdio je za britanski list i bivši visoki zvaničnik američkog Stejt departmenta, koji je pod uslovom anonimnosti otkrio da nekoliko najviših zvaničnika režima na tajnim bankovnim računima u Švajcarskoj i arapskim zemljama skriva čak 500 milijardi dolara (438,6 milijardi evra).

Trampova ofanziva protiv Madurovih kartela započela je desetinama udara na narko-brodove povezane sa Venecuelom širom Kariba krajem 2025. godine.

Tenzije su dostigle tačku ključanja početkom ove godine, kada je Tramp naredio ekstrakciju Madura kako bi ga izveo pred američko pravosuđe.

U iznenadnoj vikend-operaciji, američka specijalna jedinica Delta Odred izvukla je svrgnutog predsednika i njegovu suprugu iz Karakasa.

Uz višestruke eksplozije širom prestonice i noćne napade korišćenjem helikoptera, američke snage stvorile su vazdušnu distrakciju koja je omogućila Delta Odredu da u gluvo doba noći upadne u Madurov kompleks i, u lisicama ga vazdušnim putem prebaci direktno na američko tlo.

1/6 Vidi galeriju Venecuelanski predsednik Nikolas Maduro u lisicama doveden u njujorški sud Foto: screenshot X

Sankcije i katastrofalne posledice potresa

Dok Maduro u Njujorku iza rešetaka čeka suđenje, Venecuela prolazi kroz košmarnih nekoliko meseci.

Državom trenutno upravlja Madurova zamenica Delsi Rodrigez, boreći se sa međunarodnim sankcijama. SAD, Evropska unija i druge sile uvele su oštre kaznene mere zbog antidemokratskih poteza vlade i njenog kontinuiranog učešća u međunarodnoj trgovini drogom.

Ovi potezi gurnuli su ekonomiju do samog ambisa - naročito nakon što je Tramp ove godine preuzeo kontrolu nad venecuelanskim izvozom nafte.

1/5 Vidi galeriju Delsi Rodrigez, privremena predsednica Venecuele Foto: Ariana Cubillos/AP, MIGUEL GUTIERREZ/EFE, RAYNER PENA R/EFE

Kao vrhunac tragedije, zemlju su prošlog meseca pogodila dva razorna zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5 Rihtera, i to u razmaku od svega 39 sekundi.

Prema zvaničnim podacima koje je izneo predsednik Nacionalne skupštine Horhe Rodrigez, do sada je potvrđeno 3.811 smrtnih slučajeva. Snažni potresi porušili su kuće do temelja, ostavivši oko 16.740 povređenih i 18.000 ljudi bez krova nad glavom.

1/12 Vidi galeriju Zemljotres u Venecueli - potraga za preživelima i čišćenje ruševina Foto: RONALD PENA R/EFE, Matias Delacroix/AP

Jedno od najteže pogođenih područja upravo je glavna komercijalna morska luka La Gvaira, koja godinama igra ogromnu ulogu u venecuelanskoj trgovini drogom. Mnogi brzi čamci namenjeni švercu narkotika, koje su američke snage presretale na Karibima, isplovljavali su iz ove luke.