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Britanski kralj Čarls Treći promenio je u izveštaju o radu kraljevske porodice vekovnu titulu britanskih monarha i više se ne naziva branilac vere, čime je na sebe navukao ljutnju mnogih tradicionalnih hrišćana.

U izveštaju o radu kraljevskog doma se za kralja umesto titule branilac vere (Defensor fidei) koristi formulacija "zaštitnik prostora za veru u multietničkoj naciji", piše danas austrijska katolička novinska agencija Kathpress.

Anglikanski disident Gevin Ašenden, nekadašnji kapelan Čarlsove majke kraljice Elizabete Druge rekao je da ta promena "izdaja Čarlsove dužnosti, njegove hrišćanske vere i njegovih podanika".

Ašenden je 2017. godine napustio sve dužnosti u anglikanskoj crkvi, a 2019. godine je prešao u katoličanstvo.

Sam Čarls Treći je, međutim, već dugi niz godina isticao da želi da bude "branilac vere" u širem smislu, a ne samo za anglikansku Crkvu Engleske.

1/6 Vidi galeriju Rođendan kralja Čarlsa - Trooping the Colour Foto: PPE / Zuma Press / Profimedia, JOHN RAINFORD / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Prilikom krunisanja je ipak koristio stari, tradicionalni naziv.

Naziv branilac vere za britanske vladare seže unazed do Henrija Osmog, koji je tu titulu dobio 1521. godne od pape Lava Desetog, pošto je u to vreme branio poglavara Rimokatoličke crkve od kritika protestanata.

1/5 Vidi galeriju Kralj Čarls i kraljica Kamila na Rojal Askotu Foto: Zak Hussein / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, Jacqueline Lawrie/LNP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kada se Henri Osmi kasnije sam razišao sa Rimom papa mu je titulu oduzeo, ali mu je titulu branilac vere 1543. ponovo vratio engleski parlament sa zadatkom da štiti anglikansku veru.