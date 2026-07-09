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Finski trgovački lanac Kesko pokrenuo je internu istragu nakon što se na snimcima sa pogrebne povorke ubijenog iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija u iračkom gradu Karbalipojavila hladnjača sa oznakama koje podsećaju na vizuelni identitet njihovog maloprodajnog lanca K Group.

Na snimku agencije Rojters vidi se kako ožalošćeni okupljeni oko rashladnog kamiona, nakon čega se otvaraju zadnja vrata vozila. Iz unutrašnjosti kamiona izlazi para, a muškarci obučeni u crno iznose metalni kovčeg prekriven iranskom zastavom. Rojters navodi da je reč o kovčegu u kojem se nalazilo telo Hamneija.

1/7 Vidi galeriju Hladnjača sa telom ajatolaha Alija Hamneija u Karbali Foto: Printscreen X

Kesko tvrdi da nema veze sa vozilom

Rukovodstvo kompanije Kesko saopštilo je da je za slučaj saznalo tek nakon što su se snimci pojavili u medijima i naglasilo da kompanija nema nikakvu direktnu povezanost sa tim vozilom, prenosi Helsinki Times.

Iz kompanije su objasnili da ne poseduju sopstvene kamione za transport robe, već da prevoz obavljaju angažovani logistički partneri.

Prema njihovoj proceni, najverovatnije je jedan od partnera prodao kamion, a da pritom nije uklonio oznake K Groupa, iako ugovori obavezuju prevoznike da pre prodaje uklone sve nalepnice i obeležja kompanije.

Izvlačenje tela ajatolaha i njegovih rođaka iz hladnjače Foto: Printscreen X

Hamnei poginuo u američko-izraelskim napadima

Hamnei je poginuo 28. februara u vazdušnim napadima koje su izvele Sjedinjene Američke Države i Izrael nakon eskalacije sukoba.

Njegova višednevna sahrana počela je u Iranu, a potom je nastavljena u iračkim svetim gradovima Nadžafu i Karbali, koji predstavljaju važna verska mesta za šiitske muslimane.

U sredu su hiljade ljudi u Nadžafu ispratile kovčeg uz povike "Smrt Americi" i "Smrt Izraelu". Tokom ceremonije vijorile su se iranske i iračke zastave, kao i zastave proiranskih iračkih milicija.

Foto: Printscreen X

Posle obreda u Iraku, kovčeg je vraćen u Iran, gde će Hamnei biti sahranjen u rodnom Mašhadu, jednom od najsvetijih gradova u toj zemlji.