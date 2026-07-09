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Prema navodima izveštaja, baza koja se nalazi u Al Azraku, kao i komandno-kontrolni centar u "Zapadnoj Aziji", pogođeni su sa deset balističkih projektila u 14:20 sati po lokalnom vremenu.

- Ukoliko američka teroristička vojska ponovi svoju agresiju, nijedna druga američka baza u regionu neće biti bezbedna od naše snažne vatre - navela je Revolucionarna garda u saopštenju.

Jordanska državna novinska agencija ranije je, pozivajući se na vojni izvor, saopštila da je vojska te zemlje oborila osam projektila koje je Iran lansirao prema njenoj teritoriji.

Američka vojska se za sada nije oglasila povodom navodnog napada.

(Kurir.rs/Sky News/Preneo: V.M.)

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