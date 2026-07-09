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Prema navodima izveštaja, baza koja se nalazi u Al Azraku, kao i komandno-kontrolni centar u "Zapadnoj Aziji", pogođeni su sa deset balističkih projektila u 14:20 sati po lokalnom vremenu.

- Ukoliko američka teroristička vojska ponovi svoju agresiju, nijedna druga američka baza u regionu neće biti bezbedna od naše snažne vatre - navela je Revolucionarna garda u saopštenju.

Jordanska državna novinska agencija ranije je, pozivajući se na vojni izvor, saopštila da je vojska te zemlje oborila osam projektila koje je Iran lansirao prema njenoj teritoriji.