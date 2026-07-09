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Jahta "Grejsful" (Graceful), za koju se veruje da je u vlasništvu ruskog predsednika Vladimira Putina,premeštena je iz Baltičkog mora u Severomorsk, glavnu bazu ruske Severne flote, izvestio je 9. jula danski emiter DR nakon analize satelitskih snimaka i navigacionih podataka sa platforme MarineTraffic.

Prema navodima DR-a, jahta je prošla kroz danske vode u konvoju sa ruskim razaračem "Severomorsk" i još jednim ruskim plovilom klase "Vojvoda" (Voevoda).

Ova grupa brodova je 28. juna napustila Baltičko more i primećena je kako se približava danskim vodama, pri čemu je jahta, prema izveštajima, bila prekrivena mrežama protiv dronova.

Jahta "Grejsful" Foto: Not supplied / WillWest News / Profimedia

U junu 2026. godine, jahta je uključila svoj automatski identifikacioni sistem (AIS) prvi put od avgusta 2022. godine. Njena prvobitno navedena destinacija bila je Istanbul.

Međutim, plovilo je 30. juna isključilo svoj AIS transponder u moreuzu Skagerak. Nakon prelaska Baltičkog i Severnog mora, "Vojvoda" se 5. jula nakratko ponovo pojavio na sistemima za praćenje, na oko 70 kilometara od vojne luke u Murmansku.

Pre nego što su napustili svoju prethodnu lokaciju u blizini Sankt Peterburga, "Grejsful" i njeni brodovi iz pratnje su ili bili usidreni ili su plovili isključivo unutar Baltičkog mora.

U Lomonosovu, blizu Sankt Peterburga, izgrađen je i poseban natkriveni kompleks kako bi se obezbedilo skriveno privezište za jahte povezane sa Putinom.

DR je analizirao satelitski snimak luke Severomorsk i uporedio plovilo koje se tamo vidi sa tehničkim podacima i fotografijama kompanije H2 Yacht Design, koja stoji iza jahte "Grejsful".

Dužina i širina broda, zajedno sa prepoznatljivim karakteristikama kao što su lokacija heliodroma i oblik pramca, poklapali su se sa dostupnim informacijama o "Grejsful".

Procenjuje se da je vrednost jahte oko 100 – 120 miliona dolara.

Fleming Splidsbol Hansen, viši istraživač na Danskom institutu za međunarodne studije, rekao je da je jedno od mogućih objašnjenja za ovaj premeštaj to što je Putin želeo da se jahta na siguran način izmesti iz oblasti Sankt Peterburga u Baltičkom moru, s obzirom na to da je Ukrajina razvila dronove i rakete sposobne da dosegnu više meta nego ranije.

"Moja procena je da Ukrajinci imaju sposobnost da napadnu metu poput ovog broda. Videli smo napade dronovima duboko unutar Rusije, uključujući i duž obale Baltičkog mora u Sankt Peterburgu", izjavio je Hansen.