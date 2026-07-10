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"Mi polazimo od broja od 5.100 smrtnih slučajeva od posledica vrućina krajem juna", objavio je državni Institut Robert Koh u Nemačkoj.

Istovremeno, ukazuje na podatke Saveznog zavoda za statistiku koji ukazuju na još veći broj smrtnih slučajeva od ekstremnih toplotnih talasa krajem juna.

Zavod za statistiku navodi 6.800 više smrtnih slučajeva nego što se očekivalo u poređenju sa istim periodom u drugim godinama.

Samo u Kelnu je u poslednjoj nedelji juna umrlo 120 ljudi, što je četiri puta više nego uobičajeno.

Krajem juna, Nemačka je nekoliko puta oborila prethodni toplotni rekord sa temperaturama koje su prelazile 41 stepen Celzijusa nekoliko dana zaredom.

1/11 Vidi galeriju Talas vrućina poznat kao Omega blok zahvatio Evropu Foto: DAVID ARJONA/EFE, LUIS TEJIDO/EFE, JAVIER ETXEZARRETA/EFE

O posledicama sve češćih toplotnih talasa razgovaralo se i u četvrtak tokom poslednje debate u Bundestagu pre letnje pauze.

Opoziciona Zelena stranka kritikovala je kancelara Fridriha Merca(Hrišćansko-demokratska unija CDU) i njegovu vladu zbog, kako je navedeno, ignorisanja posledica najnovijeg toplotnog talasa.