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Ruske snage su danas napale putnički minibus dronom u centru Hersona, ranivši osam ljudi.

Jaroslav Šanko, načelnik Vojne uprave grada Hersona, izvestio je o tome na Telegramu, prema Ukrinformu.

"Još jedan ratni zločin koji su počinili ruski okupatori u samom centru Hersona. Oko 13:40, neprijatelj je cinično ciljao putnički minibus dronom. U ovom trenutku, poznato je da je osam ljudi povređeno", rekao je Šanko.

Upozoravamo da snimak sa mesta napada može biti uznemirujuć!

Prema njegovim rečima, sve žrtve su zadobile povrede od eksplozije, zatvorene povrede glave, potrese mozga i rane od šrapnela.

Svima se pruža medicinska pomoć i ostaju pod nadzorom lekara.

Vlasti trenutno rade na utvrđivanju tačnog broja žrtava.

Preliminarni izveštaji ukazuju da nije bilo smrtnih slučajeva u napadu.