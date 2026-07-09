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Jair Netanjahu, najstariji sin izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, zvanično je promenio ime u Jonatan Hun, objavio je izraelski list Haaretz, pozivajući se na poresku dokumentaciju.

Prema pisanju tog lista, Netanjahu je poresku prijavu za 2026. godinu podneo pod novim imenom, ali sa istim identifikacionim brojem i istom adresom kao u poreskoj prijavi za 2024. godinu, kada je dokumente predao pod svojim rođenim imenom.

U Izraelu, nakon zvanične promene imena, ono se ne može ponovo menjati u narednih sedam godina. Za sada nije poznato da li Jair Netanjahu planira da se ubuduće javno predstavlja pod novim imenom ili je promenu izvršio iz drugih razloga. Na društvenim mrežama i dalje koristi svoje dosadašnje ime.

Jair i Benjamin Netanjahu Foto: Instagram/yair_netanyahu

Ime Jonatan nosio je Jairov stric, brat premijera Benjamina Netanjahua. Jonatan (Joni) Netanjahu poginuo je 1976. godine tokom operacije "Entebe", kada su izraelske snage oslobodile taoce koje su oteli pripadnici palestinske militantne grupe i držali ih u Ugandi.

Prezime Hun predstavlja izvorno prezime njegovog dede po majci, Šmuela Ben-Artzija, koji se pre hebreizacije prezivao Samjuel Hun.

Haaretz navodi da je premijerov najstariji sin prezime Hun već godinama koristio na pojedinim profilima na društvenim mrežama, ali nije poznato zbog čega je upravo sada odlučio da ga zvanično usvoji.

Jair Netanjahu (34) poznat je kao desničarski aktivista i voditelj podkasta, a poslednjih nekoliko godina živi na Floridi.

Jair Netanjahu Foto: Instagram/yair_netanyahu

Pažnju javnosti privlači provokativnim objavama na društvenim mrežama, kao i vezama sa političarima i javnim ličnostima krajnje desnice u Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama.

Njegov mlađi brat Avner takođe je ranije zvanično promenio ime. Nakon kupovine stana u Londonu, u zemljišnim knjigama bio je upisan kao Avi Segal, koristeći zakonski odobren pseudonim preuzet od devojačkog prezimena svoje bake po ocu.

Prošle godine izjavio je da se na promenu imena odlučio iz bezbednosnih razloga tokom studiranja u britanskoj prestonici.

1/12 Vidi galeriju Izraelski premijer Benjamin Netanjahu Foto: ABIR SULTAN/EPA

I sam Benjamin Netanjahu promenio je ime tokom studija na Masačusetskom institutu za tehnologiju (MIT) sedamdesetih godina prošlog veka, kada je koristio ime Benjamin "Ben" Nitai.