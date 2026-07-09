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Ruski predsednik Vladimir Putin odbio je predlog o prekidu vatre duž sadašnje linije fronta i odlučan je da nastavi rat kako bi zauzeo preostali deo Donbasa, tvrdi Rojters.

Ruski predsednik Vladimir Putin odbio je predlog svojih savetnika da se rat zaustavi duž sadašnje linije fronta i zbog toga ih ukorio, objavio je Rojters, pozivajući se na tri izvora povezana sa Kremljom.

Prema njihovim navodima, Putin i dalje namerava da nastavi rat kako bi zauzeo preostali deo Donbasa.

Dva izvora tvrde da su ukrajinski napadi dronovima na ruske rafinerije, luke i energetsku infrastrukturu dodatno učvrstili Putinovu odlučnost, umesto da ga podstaknu na pregovore.

Jedan od izvora, koji se redovno sastaje sa Putinom, rekao je da je ruski predsednik "zapeo" za cilj potpunog zauzimanja Donbasa.

Kako navodi Rojters, Putin je nedavno kritikovao grupu savetnika koji su predlagali zamrzavanje sukoba duž postojeće linije fronta kao osnovu za prekid vatre.

Drugi izvor tvrdi da Putin veruje da će ruske snage na kraju zauzeti ostatak Donbasa i zbog toga nije spreman na kompromis.

Prema istim izvorima, postoji velika verovatnoća da će Rusija u narednim mesecima dodatno eskalirati rat, umesto da krene ka mirovnim pregovorima.

1/9 Vidi galeriju Ruska vojska Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije, Printskrin TV Zvezda

Kremlj poručuje da je otvoren za mir, ali upozorava na nastavak operacije

Navodi Rojtersa u suprotnosti su sa nedavnom izjavom američkog predsednika Donalda Trampa, koji je posle razgovora sa Putinom i ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim rekao da je kraj rata "bliži nego što ljudi misle".

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je za Rojters da je Rusija i dalje otvorena za mirno rešenje.

Ipak, dodao je da Moskva ima "dovoljno kapaciteta da deluje samostalno i nastavi specijalnu vojnu operaciju", kako ruske vlasti nazivaju invaziju na Ukrajinu.

Slične procene dolaze i iz Ukrajine. Visoki ukrajinski zvaničnik rekao je da njihove obaveštajne službe procenjuju da se Putin priprema za dalju vojnu eskalaciju, a ne za mir.

Prema njegovim rečima, moguće su nove vojne operacije unutar Ukrajine ili čak protiv neke druge evropske zemlje.

Foto: Printscreen/Twitter

Češki predsednik upozorava: Posle izbora u Rusiji situacija bi mogla da se pogorša

Predsednik Češke Petr Pavel izjavio je za britanski Telegraf da Ukrajina ima oko dva meseca da pokuša da ubrza mirovne pregovore pre nego što Rusija bude u mogućnosti da značajno pojača ratna dejstva.

On smatra da Putin verovatno neće proglasiti novu mobilizaciju pre parlamentarnih izbora u Rusiji, zakazanih za 20. septembar, ali da bi to mogao da učini odmah nakon njihovog završetka.

"Predsednik Putin teško će proglasiti mobilizaciju pre toga, ali kada izbori prođu, prostor za pregovore će se dodatno suziti", rekao je Pavel.

On smatra da saveznici Ukrajine sada treba da pojačaju vojni i diplomatski pritisak na Moskvu, posebno u trenutku kada se Rusija suočava sa unutrašnjim problemima, uključujući nestašice goriva izazvane ukrajinskim napadima na energetsku infrastrukturu.

1/8 Vidi galeriju Ukrajinska vojska Foto: Press service of the 65th Mechanized Brigade HANDOUT/Press service of the 65th Mechan

Prema njegovim rečima, ruska javnost sve više pokazuje nezadovoljstvo ratom, dok bi nastavak ukrajinskih udara duboko na ruskoj teritoriji mogao da primora Moskvu da se vrati pregovorima.

Ukrajinski napadi na ruske rafinerije, skladišta goriva, luke i tankere poslednjih meseci izazvali su nestašice goriva u pojedinim delovima Rusije.

Ukrajinski Generalštab ranije je saopštio da su tim napadima onesposobljeni značajni kapaciteti ruskih rafinerija, uz napomenu da je reč o ukrajinskoj proceni koju su preneli brojni domaći i međunarodni mediji.

Ukrajinske vlasti navode da je cilj ovih napada slabljenje ruskih sposobnosti za nastavak rata, dok izvori Rojtersa tvrde da Kremlj i dalje veruje da je vojna eskalacija put ka ostvarenju ciljeva u Donbasu.