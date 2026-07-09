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Komandant Ukrajinskih snaga za bespilotne sisteme Robert Brovdi "Mađar" objavio je na Telegramu da su njegove jedinice gađale 12 tankera, jedan teretni brod za rasuti teret i jedan tegljač.

On je naveo da je u prethodnih 96 sati pogođeno ukupno 35 tankera, teretnih i pomoćnih brodova, ocenivši da se ruska "flota iz senke" ubrzano smanjuje.

Objavljena imena pogođenih brodova

Prema Brovdijevim navodima, među pogođenim plovilima pod ruskom zastavom nalaze se: tanker Čelzi-6, tanker Auratanker Sonar-1, tanker Ilja Repin, brod Merkjuri (vrsta plovila još nije potvrđena), tegljač Alfeo sa baržom Afrodita, tanker Venera-3, tanker Penelope.

On je dodao da je pogođen i tanker Galiaskar Kamal, koji plovi pod zastavom Paname i nalazi se pod međunarodnim sankcijama. Identitet još pet pogođenih plovila i dalje se utvrđuje.

- Svi identifikovani tankeri deo su flote iz senke i nalaze se pod međunarodnim sankcijama - napisao je Brovdi.

Generalštab Ukrajine potvrdio napade

Generalštab Oružanih snaga Ukrajine takođe je potvrdio uništenje 12 tankera, jednog tegljača i jednog teretnog broda, uz napomenu da se i dalje procenjuje razmera pričinjene štete.

Prema njihovim navodima, brodovi su korišćeni za snabdevanje ruskih vojnih jedinica gorivom i mazivom, kao i za transport nafte i naftnih derivata uz zaobilaženje međunarodnih sankcija.

- Ova plovila omogućavaju izvoz energetskih resursa, jednog od ključnih izvora finansiranja rata koji Kremlj vodi protiv Ukrajine - navodi se u saopštenju.

Napadi prethodnih dana

Brovdi je podsetio i na ranije operacije. Kako je naveo, 6. jula ukrajinske snage pogodile su tankere Kapetan Barmin i Sanar-3 (klasa Primemax). Dan kasnije, 7. jula, pogođeno je deset plovila: Venera-3, Sanar-1, Sanar-17, Klimena, Teti, Aleksej Savrasov, Penelopa, Ivan Čeremisinov, jedan neidentifikovani teretni brod, trajekt SKS One kod Kerča.

Prema njegovim rečima, 8. jula pogođeno je još devet brodova: tanker Efrosinija B, tanker Marija, tanker Sanar-17 (drugi prijavljeni pogodak), tanker Sanar-4, tanker Klimena (drugi prijavljeni pogodak), teretni brod Donstar, teretni brod Vladimir Jarigin, teretni brod Feofan Šokhirev, teretni brod Evgenija Z.

Napadi i na vojne ciljeve na Krimu

Brovdi je naveo da su ukrajinske snage tokom iste noći izvele napade na ukupno 45 vojnih ciljeva na Krimu i na jugu Ukrajine.

Među metama su, kako tvrdi, bili termoelektrana Saki, tri skladišta goriva, dva logistička centra, sistem za elektronsko ratovanje Žitelj, kao i komunikacioni tornjevi.

Rusija potvrdila oštećenje dva tankera

Guverner Rostovske oblasti Jurij Sljusar ranije u četvrtak potvrdio je da su tokom noćnog napada ukrajinskih dronova oštećena dva tankera u Taganroškom zalivu.

- U Taganroškom zalivu bespilotne letelice ponovo su napale dva tankera koja su pretrpela mehanička oštećenja. Nije bilo povređenih, a posade su evakuisane - napisao je Sljusar na Telegramu.

Dodao je da su na oba broda izbili požari. Jedan je u međuvremenu ugašen, dok su vatrogasci nastavili gašenje drugog.

Najveća kampanja protiv ruske "flote iz senke"

Ukoliko se informacije potvrde, ovo bi predstavljalo najveću ukrajinsku kampanju napada na rusku "flotu iz senke" od početka rata. Poređenja radi, krajem 2025. godine ukrajinska mornarica je tokom tri sedmice oštetila šest ruskih tankera koji su plovili uz severnu obalu Turske i Mediteranom.

S druge strane, prema izveštaju Instituta za strateške studije Crnog mora iz decembra 2025, Rusija je tokom te godine izvela između 15 i 18 napada na ukrajinske trgovačke brodove, pri čemu je oštećeno oko 28 plovila.

1/13 Vidi galeriju Uništrena ruska "flota iz senke" u Azovskom moru Foto: Printscreen X

Kijev: "Tankeri finansiraju ruski rat"

Ukrajina brani napade na rusku "flotu iz senke" tvrdnjom da tankeri koji prevoze rusku naftu i naftne derivate direktno finansiraju ratne operacije Moskve i zbog toga predstavljaju legitimne vojne ciljeve.

Potpredsednik ukrajinske vlade Oleksij Kuleba izneo je taj stav u pismu upućenom Međunarodnoj pomorskoj organizaciji (IMO), nakon što je Rusija optužila Kijev za, kako je navela, "terorističke" napade na trgovačke brodove.

- Postavlja se legitimno pitanje da li se aktivnosti ovakvih plovila mogu smatrati isključivo običnim komercijalnim operacijama - napisao je Kuleba. On je ocenio da je "flota iz senke" od ključnog značaja za punjenje ruskog budžeta i nastavak finansiranja rata.

Rusija je ranije optužila Ukrajinu za napad na tanker "Arktik Metagaz" pod ruskom zastavom u Mediteranu u martu, što je Kijev negirao.

Kuleba je, s druge strane, naveo da je Rusija od početka rata napala 59 trgovačkih brodova, uključujući turski teretni brod MV "Viktres" i brod Helga, u nemačkom vlasništvu, ocenjujući da ti incidenti pokazuju nepoštovanje međunarodnog humanitarnog prava i bezbednosti plovidbe.