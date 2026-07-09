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Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakčiupozorio je danas Sjedinjene Američke Države da se uzdrže od novih vojnih "avantura", pošto je u telefonskom razgovoru sa načelnikom Generalštaba pakistanske vojske Asimom Munirom osudio nedavne američke napade na Iran kao kršenje Memoranduma o razumevanju iz Islamabada, saopštilo je iransko Ministarstvo spoljnih poslova.

Arakči je odvojeno razgovarao telefonom sa ministrima spoljnih poslova Omana i Turske, Badrom bin Hamadom al-Busaidijem i Hakanom Fidanom sa kojima je razmotrio najnovija dešavanja u regionu, posebno situaciju u Ormuskom moreuzu, navodi se u saopštenju iranskog Ministarstva spoljnih poslova, prenosi Rojters.

Sagovornici su istakli potrebu da se koriste diplomatski kanali kako bi se sprečila dalja eskalacija sukoba, dodaje se u saopštenju.
Iran i SAD razmenjuju napade već nekoliko dana, iako su prošlog meseca postigli Memorandum o razumevanju, navodi agencija.

Kurir.rs/Rojters

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