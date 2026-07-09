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U opširnom eseju i tokom gotovo 60 sati razgovora sa novinarima "Ekonomista" javno i otvoreno, Andrej Meljničenko je govorio o ratu u Ukrajini i njegovim posledicama po Rusiju.

Njegov nastup je zanimljiv iz više razloga. Meljničenko ne pripada Putinovoj opoziciji. Nije ni demokrata ni aktivista za ljudska prava, već pragmatičan biznismen koji želi da njegovi poslovi opstanu.

Ujedno, ovo je prvi put da jedan oligarh koji živi i radi u Rusiji i dobro poznaje način funkcionisanja sistema iznutra, tako detaljno upozorava na zabrinjavajuće stanje u zemlji.

Andrej Meljničenko Foto: Mikhail Metzel / WillWest News / Profimedia

Tri moguća scenarija

Rusija je pod pritiskom. Ukrajinske rakete dopiru duboko na rusku teritoriju, remete snabdevanje gorivom i dodatno opterećuju privredu. Posledice osećaju i obični građani Rusije.

Takva stvarnost protivreči Putinovim ponovljenim tvrdnjama da "specijalna vojna operacija" napreduje po planu i da je pobeda nadohvat ruke. Putin bi mogao da pokuša da ponovo učvrsti autoritet dodatnom eskalacijom rata i pojačanom represijom.

U najmračnijem scenariju, Meljničenko strahuje od mogućnosti upotrebe taktičkog nuklearnog oružja u pokušaju zastrašivanja evropskih saveznika Ukrajine, iako zapadni analitičari za sada odbacuju takvu mogućnost.

Meljničenko smatra da eskalacija ne bi donela trajni mir između Rusije, Ukrajine i Evrope. Naprotiv, ukoliko ruski građani budu sve nezadovoljniji zbog mobilizacije i represije, unutrašnji problemi za Putina mogli bi dodatno da se prodube, što bi moglo dovesti do novog talasa eskalacije.

Andrej Meljničenko Foto: TASS / Sipa USA / Profimedia

Anarhija, zavisnost ili izolacija

Ovakva razmišljanja predstavljaju osnovu Meljničenkove argumentacije. On iznosi nekoliko dugoročnih scenarija razvoja Rusije, za koje smatra da bi svaki bio opasan i po samu Rusiju i po ostatak sveta.

Najalarmantniji scenario podrazumeva da Rusija potone u anarhiju, u kojoj bi se ratni komandanti borili za kontrolu nad resursima i nuklearnim arsenalom.

1/3 Vidi galeriju Ukrajinski napad na Sankt Peterburg, rodni grad ruskog predsednika Vladiimira Putina Foto: STR/AP

Druga mogućnost je da Rusija dospe pod uticaj stranih sila. U tom slučaju mogla bi da postane zavisna od Kine, koja bi je koristila kao izvor sirovina. Druga varijanta tog scenarija jeste da, posle dugotrajnog rata iscrpljivanja, Rusija završi na periferiji Evrope kao siromašna država zavisna od pomoći drugih.

Prema Meljničenkovim procenama, oba ishoda izazvala bi veliko nezadovoljstvo i ogorčenost, podstakla rast nacionalizma i stvorila uslove za nove sukobe u budućnosti.

1/10 Vidi galeriju Ukrajinski napad dronovima na Krim Foto: Printscreen/X

Treći scenario podrazumeva da se Rusija potpuno okrene sebi i postane zatvorena država nalik Severnoj Koreji - tvrđava pod opsadom, bez ekonomskog razvoja i pristupa kapitalu. Navodno se o takvoj mogućnosti trenutno ozbiljno raspravlja u Kremlju.

U tom slučaju, poput Severne Koreje, Rusija bi živela u stanju trajnog sukoba sa ostatkom sveta.

Sandra i Andrej Meljničenko Foto: Valeriy Levitin / Sputnik / Profimedia

Poziv na decentralizaciju vlasti

Meljničenko, Rus rođen u Belorusiji, čija je majka Ukrajinka, bogatstvo je stekao nakon raspada Sovjetskog Saveza 1991. godine. Tokom proteklih 35 godina izgradio je industrijsko carstvo sa velikim udelima u proizvodnji đubriva, rudarstvu, energetici i logistici.

Bio je vlasnik kompanije EuroChem, jednog od najvećih svetskih proizvođača mineralnih đubriva, kao i kompanije za proizvodnju uglja SUEK, ali je nakon uvođenja sankcija 2022. godine prepustio kontrolu nad obe firme.

Do sada se uglavnom držao po strani, zbog čega je njegov javni nastup posebno zanimljiv.

Sandra i Andrej Meljničenko Foto: Profimedia

Iako Putina ne kritikuje direktno niti ga naziva agresorom, iz njegovih poruka se može zaključiti da smatra da bi Rusija trebalo da odustane od sistema u kojem vlast zavisi od jednog čoveka i da sprovede decentralizaciju upravljanja državom.

Pri tome, međutim, ne govori o demokratiji, već o "predvidljivijoj" Rusiji, koja bi bila sposobna da dobije podršku sopstvenih građana bez primene prinude.