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Najmanje 28 ljudi poginulo je u stravičnom požaru u fabrici obuće "Fujian Huiteng Shoes" u kineskom gradu Đinđang, u provinciji Fuđijan, prenela je kineska agencija Sinhua.

Požar je izbio oko podneva po lokalnom vremenu u višespratnom fabričkom objektu, a prema prvim rezultatima istrage, vatra je krenula sa prvog sprata zgrade.

Plamen se ubrzo proširio velikom brzinom zbog velike količine lako zapaljivih materijala koji se koriste u proizvodnji obuće - tkanina, lepka i drugih sirovina.

Prema ranijim informacijama, pojedini radnici ostali su zarobljeni na krovu fabrike dok su vatrogasci pokušavali da stave požar pod kontrolu.

Na teren poslato više od 180 vatrogasaca

Kinesko Ministarstvo za vanredne situacije poslalo je specijalni tim u Đinđang kako bi koordinirao akciju spasavanja i gašenja požara.

Na mesto nesreće upućena su 183 vatrogasca i spasioca sa 35 vozila.

Foto: Printskrin Youtube

Požar je u međuvremenu ugašen, a kineski predsednik Si Đinping izdao je hitna uputstva povodom nesreće i pozvao na sveobuhvatnu istragu.

Nadležni organi sada pokušavaju da utvrde tačan uzrok izbijanja vatre, kao i eventualne propuste u bezbednosnim procedurama.

Ovaj incident ponovo je otvorio pitanja bezbednosti na radu u kineskim industrijskim postrojenjima, gde su požari u fabrikama često povezani sa velikim količinama zapaljivih materijala i komplikovanim uslovima evakuacije.