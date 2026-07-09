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Zemljotres jačine 5,5 stepeni Rihtera registrovan je u Češkoj u četvrtak, 9. jula 2026. godine, u 18 časova.

Prema dostupnim podacima, epicentar zemljotresa registrovan je na području geografskih koordinata 49.73 severne geografske širine i 13.819 istočne geografske dužine, oko 32 kilometra od Plzenja.

Prema informacijama Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, hipocentar potresa nalazio se na dubini od oko 10 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema informacija o pričinjenoj materijalnoj šteti niti o povređenim osobama, dok nadležne službe nastavljaju da prate situaciju.

Kurir.rs

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