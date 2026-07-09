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Načelnik Generalštaba izraelske vojske (IDF), general-potpukovnik Ejal Zamir, izjavio je danas na ceremoniji dodele pilotskih činova da vojna kampanja protiv Irana "nije završena" i upozorio da se očekuju nove velike operacije.

"Na stolu su novi planovi. Pred nama su još velike operacije. Budite spremni", rekao je Zamir u kratkom obraćanju, prenosi Tajms of Izrael.

On je dodao da je odustao od unapred pripremljenog govora nakon što su se prisutnima već obratili predsednik Izraela Isak Hercog, izraelski premijer Benjamin Netanjahu i izraelski ministar odbrane Izrael Kac.

Iran pokazao balističke rakete na skupu podrške vojsci u Teheranu Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

"Prošli ste obuku za zarobljeništvo, koja vas je pripremila i za ovu ceremoniju", našalio se Zamir obraćajući se pilotima, aludirajući na duge govore državnih zvaničnika.

Prema unapred pripremljenom govoru, od koga je odustao, Zamir je trebalo da kaže da su stotine aviona izraelskog ratnog vazduhoplovstva prethodnih sedmica bile u pripravnosti za "trenutno poletanje", dok je vojska u stanju visoke borbene gotovosti zbog razvoja situacije na Bliskom istoku, navodi izraelski portal.

"I u ovom trenutku pažljivo pratimo razvoj situacije u Iranu i Libanu i dalje smo u stanju visoke pripravnosti i spremni za eventualno delovanje", navodi se u tekstu pripremljenog govora.

Kurir.rs/Tajms of Izrael

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