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Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči upozorio je američku vojsku da se uzdrži od daljeg "vojnog avanturizma", nakon današnjeg razgovora sa načelnikom Generalštaba pakistanske vojske.

Aragči je sa feldmaršalom Asimom Munirom razgovarao o "najnovijem razvoju situacije u regionu", nakon što je prethodno o istoj temi razgovarao i sa svojim kolegama iz Turske i Omana.

Prema saopštenju iranskog Ministarstva spoljnih poslova, Aragči je poručio da će se Iran braniti i osudio najnovije američke napade, ocenivši da predstavljaju kršenje Memoranduma o razumevanju koji je postignut prošlog meseca. Pakistan je tokom ovog sukoba imao ulogu posrednika.

1/6 Vidi galeriju Iranci nose transparente: "Ubij Trampa" Foto: Vahid Salemi/AP, ATTA KENARE / AFP / Profimedia, Hossein Beris/MEI / Sipa Press / Profimedia

Na sahrani vrhovnog vođe okupljeni prete Trampu osvetom

U Iranu se danas održava sahrana pokojnog vrhovnog vođe, ajatolaha Alija Hamneija, koji će biti sahranjen u Mašhadu. Hamnei je poginuo 28. februara u prvom talasu američkih i izraelskih napada kojima je započeo aktuelni rat.

Na sahrani se okupio veliki broj ljudi. Sveštenici koji prate kovčeg bacaju marame prema pripadnicima obezbeđenja kako bi ih dotakli o kovčeg i vratili nazad, dok okupljeni žele da ponesu kući deo onoga što smatraju svetinjom.

Mnogi nose iranske zastave, dok drugi drže fotografije i transparente sa pretnjama smrću upućenim američkom predsedniku Donaldu Trampu. Sam Tramp je juče izjavio da se nalazi na vrhu iranske "liste za odstrel".

1/15 Vidi galeriju Ispraćaj kovčega sa telom ubijenog iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneija iz iračkog grada Karbale Foto: Khalil Hamra/AP

Sahrana ne odražava jedinstvo Irana

Iako slike prikazuju velike mase ožalošćenih građana, one ne predstavljaju nužno zemlju ujedinjenu u podršci režimu.

Početkom godine Iran su potresli masovni protesti zbog teške ekonomske situacije i nezadovoljstva radom vlasti, koje je režim u Teheranu nasilno ugušio, pri čemu su, prema navodima, hiljade ljudi izgubile život.

1/7 Vidi galeriju Hladnjača sa telom ajatolaha Alija Hamneija u Karbali Foto: Printscreen X

Na sahrani su prisutni brojni visoki iranski zvaničnici, ali među odsutnima se posebno ističe Hamneijev sin, sadašnji vrhovni vođa, ajatolah Modžtaba Hamnei.

Pojedini su očekivali da će se Modžtaba Hamnei prvi put pojaviti u javnosti nakon što je navodno teško ranjen u istom napadu u kojem je poginuo njegov otac.

Njegovo odsustvo dodatno je podstaklo spekulacije da je njegovo zdravstveno stanje ozbiljnije nego što je zvanično saopšteno.

1/14 Vidi galeriju Iran ajatolah Ali Hamnei sahrana ajatolaha Foto: STRINGER/EPA, ABEDIN TAHERKENAREH/EPA, Vahid Salemi/AP, ABEDIN TAHERKENAREH/EPA

Troje poginulih na jugu Irana posle američkih udara

Tri osobe su poginule, a 15 je povređeno u noćašnjim američkim napadima na grad Sirik na jugu Irana, preneli su iranski državni mediji. Novinska agencija IRNA navodi da su napadi izvedeni na ribarsku luku.

1/7 Vidi galeriju Iran Teheran sahrana ajatolaha Alija Hamneia Foto: Valery Sharifulin / Zuma Press / Profimedia, The Iranian supreme leader offic / UPI / Profimedia