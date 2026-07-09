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Španska vlada danas je saopštila da je američki predsednik Donald Tramp ublažio kritičke izjave o Španiji, pošto je obavešten koliko je porastao doprinos Madrida prema NATO proteklih nekoliko godina.

Tramp je u sredu na samitu NATO u Ankari nazvao Španiju “užasnim partnerom” i naredio hitni prekid svih trgovinskih odnosa sa Madridom, zbog sporova vezanih za ulaganje u odbranu i rat protiv Irana.

Posle samita je Tramp, na povratku u SAD, rekao novinarima: Imao sam problema, i dalje ih imam, ali je Španija danas uzvratila i bila vrlo velikodušna. Ispunili su zahtev za velike isplate. Da to nisu uradili, ne bi ni razgovarali sa njima.

Vlada Španije je saopštila da bi Trampova izjava trebalo da se odnosi na odluku Madrida da prihvati prethodni zahtev da članice NATO izdvajaju za odbranu dva odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP).

Španski premijer Pedro Sančez je u Ankari najavio da će Madrid taj cilj ostvariti ove godine, pošto je više nego udvostručio ulaganja u odbranu, od 0,98 osto BDP 2017. godine do skoro 33 milijarde evra.

Tramp je više puta kritikovao Španiju zbog odbijanja da ispuni novi cilj članica NATO, da do 2035. izdvajaju za odbranui pet odsto BDP, navodi Rojters.