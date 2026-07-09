TRKA S BIKOVIMA MOGLA IH JE KOŠTATI ŽIVOTA! Veliki broj teško povređenih tokom trećeg dana održavanja Festivala San Fermin u Pamploni (FOTO/VIDEO)
Trinaest osoba teško je povređeno danas, trećeg dana trke sa bikovima na festivalu San Fermin u španskom gradu Pamplona, saopštili su organizatori.
Dvadesetdevetogodišnji Amerikanac zadobio je ubod rogom u levo rame, dok su ostali učesnici pretrpeli modrice, posekotine i prelome kostiju trčeći uskim ulicama grada na severu Španije. Muškarac star 23 godine zadobio je potres mozga.
Svi povređeni su muškarci starosti između 18 i 68 godina, naveli su organizatori. Većina njih prevezena je u bolnicu radi lečenja.
Festival traje do narednog utorka
Festival San Fermin, koji se održava u čast zaštitnika Pamplone, počeo je u ponedeljak i traje do narednog utorka.
Svakog jutra šest borbenih bikova, od kojih pojedini teže više od 600 kilograma, juri uskim gradskim ulicama zajedno sa pitomim volovima, uoči popodnevnih borbi s bikovima.
Trka duga 825 metara svake godine privlači desetine hiljada gledalaca. Od 1924. godine u njoj je poginulo 16 ljudi, uglavnom nakon što su ih bikovi izboli rogovima. Poslednja smrt zabeležena je 2009. godine.
Sve više kritika zbog tradicije
Udruženja za zaštitu životinja redovno organizuju proteste protiv ovog vekovima starog festivala, koji potiče iz 1591. godine, a poslednjih godina postaje sve kontroverzniji u Španiji.
(Kurir.rs/Index.hr)