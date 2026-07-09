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Trinaest osoba teško je povređeno danas, trećeg dana trke sa bikovima na festivalu San Fermin u španskom gradu Pamplona, saopštili su organizatori.

1/6 Vidi galeriju Trka sa bikovima u Pamploni u Španiji tradicija je koja traje vekovima i održava se u čast Svetog Fermina, zaštitnika grada Pamplone. Foto: JOSE LUIS LARRION/EFE, Villar Lopez/EFE, J.P. Urdiroz/EFE

Dvadesetdevetogodišnji Amerikanac zadobio je ubod rogom u levo rame, dok su ostali učesnici pretrpeli modrice, posekotine i prelome kostiju trčeći uskim ulicama grada na severu Španije. Muškarac star 23 godine zadobio je potres mozga.

Svi povređeni su muškarci starosti između 18 i 68 godina, naveli su organizatori. Većina njih prevezena je u bolnicu radi lečenja.

Festival traje do narednog utorka

Festival San Fermin, koji se održava u čast zaštitnika Pamplone, počeo je u ponedeljak i traje do narednog utorka.

Svakog jutra šest borbenih bikova, od kojih pojedini teže više od 600 kilograma, juri uskim gradskim ulicama zajedno sa pitomim volovima, uoči popodnevnih borbi s bikovima.

Trka duga 825 metara svake godine privlači desetine hiljada gledalaca. Od 1924. godine u njoj je poginulo 16 ljudi, uglavnom nakon što su ih bikovi izboli rogovima. Poslednja smrt zabeležena je 2009. godine.

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