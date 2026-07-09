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Šestodnevna nacionalna žalost u Iranu, tokom koje su u pet gradova Irana i susednog Iraka održavane komemoracije i oproštajne ceremonije ispunjene verskom i političkom simbolikom, završena je danas u svetom gradu Mašhadu.

Poslednjeg dana žalosti ogromne mase ljudi ispunile su glavne ulice koje vode ka zlatnoj kupoli svetilišta imama Reze, najsvetijeg mesta u Iranu i rodnog grada pokojnog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija.

Hladnjača sa telom ajatolaha Alija Hamneija u Karbali Foto: Printscreen X

Najvernije pristalice Islamske Republike nosile su iranske zastave, fotografije Hamneija i transparente sa pozivima na osvetu, odajući poslednju počast dugogodišnjem iranskom lideru.

Istovremeno, brojni Iranci koji su se protivili njegovoj autoritarnoj vladavini nisu prisustvovali završnoj ceremoniji.

Ali Hamnei Iran ajatolah sahrana Foto: Khalil Hamra/AP, Printscreen X

Pažnju javnosti privuklo je i to što se ni ovog puta nije pojavio Hamneijev sin i naslednik Modžtaba Hamnei.

Prema dostupnim informacijama, on je teško ranjen u američko-izraelskim napadima u kojima je 28. februara 2026. godine poginuo njegov otac, zbog čega i dalje nije viđen u javnosti.