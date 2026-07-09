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Šestodnevna nacionalna žalost u Iranu, tokom koje su u pet gradova Irana i susednog Iraka održavane komemoracije i oproštajne ceremonije ispunjene verskom i političkom simbolikom, završena je danas u svetom gradu Mašhadu.

Poslednjeg dana žalosti ogromne mase ljudi ispunile su glavne ulice koje vode ka zlatnoj kupoli svetilišta imama Reze, najsvetijeg mesta u Iranu i rodnog grada pokojnog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija.

1/7 Vidi galeriju Hladnjača sa telom ajatolaha Alija Hamneija u Karbali Foto: Printscreen X

Najvernije pristalice Islamske Republike nosile su iranske zastave, fotografije Hamneija i transparente sa pozivima na osvetu, odajući poslednju počast dugogodišnjem iranskom lideru.

Istovremeno, brojni Iranci koji su se protivili njegovoj autoritarnoj vladavini nisu prisustvovali završnoj ceremoniji.

1/24 Vidi galeriju Ali Hamnei Iran ajatolah sahrana Foto: Khalil Hamra/AP, Printscreen X

Pažnju javnosti privuklo je i to što se ni ovog puta nije pojavio Hamneijev sin i naslednik Modžtaba Hamnei.