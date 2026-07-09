ZAVRŠENA SAHRANA IRANSKOG AJATOLAHA: Ali Hamnei počiva u najsvetijem mestu u Iranu, njegov sin i naslednik Modžtaba nije se pojavio! (FOTO)
Šestodnevna nacionalna žalost u Iranu, tokom koje su u pet gradova Irana i susednog Iraka održavane komemoracije i oproštajne ceremonije ispunjene verskom i političkom simbolikom, završena je danas u svetom gradu Mašhadu.
Poslednjeg dana žalosti ogromne mase ljudi ispunile su glavne ulice koje vode ka zlatnoj kupoli svetilišta imama Reze, najsvetijeg mesta u Iranu i rodnog grada pokojnog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija.
Najvernije pristalice Islamske Republike nosile su iranske zastave, fotografije Hamneija i transparente sa pozivima na osvetu, odajući poslednju počast dugogodišnjem iranskom lideru.
Istovremeno, brojni Iranci koji su se protivili njegovoj autoritarnoj vladavini nisu prisustvovali završnoj ceremoniji.
Pažnju javnosti privuklo je i to što se ni ovog puta nije pojavio Hamneijev sin i naslednik Modžtaba Hamnei.
Prema dostupnim informacijama, on je teško ranjen u američko-izraelskim napadima u kojima je 28. februara 2026. godine poginuo njegov otac, zbog čega i dalje nije viđen u javnosti.