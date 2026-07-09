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Ukrajinski obaveštajni oficir koji je ranije priznao ubistvo žene povezane sa bombom u Monaku povukao je svoje priznanje i optužio drugog osumnjičenog za zločin na početku ročišta o pritvoru u Kijevu.

Vladislav Reut, aktivni pripadnik ukrajinske vojne obaveštajne službe HUR, rekao je sudu da nije ubio Anastasiju Berezovsku, ženu koju su vlasti Monaka tražili zbog eksplozije, a kasnije pronađena mrtva sa prostrelnom ranom u glavi.

Tvrdi da ga je naterao drugi saučesnik

Reut tvrdi da je lažno priznao ubistvo tokom istrage jer ga je drugi optuženi, bivši policajac Vitalij Žikovič, naterao da preuzme odgovornost za zločin, za koji kaže da ga je počinio Žikovič.

- Bio sam uplašen - rekao je Reut. Preliminarno ročište u Pečerskom okružnom sudu u Kijevu uživo je prenosio ukrajinski portal Suspilne.

Foto: Printscreen/Facebook

Obojica su uhapšeni zbog sumnje da su umešani u ubistvo Berezovske, ukrajinske državljanke koju su vlasti Monaka i Interpol tražili nakon eksplozije 29. juna.

Vadim Jermolajev, tajkun iz Dnjepra u Ukrajini, koji je pod ukrajinskim sankcijama, povređen je u eksploziji. Takođe su povređeni žena i dete.

Reut je negirao da je pucao na Berezovsku, ali je priznao da je ubijao ljude „tokom rata“. Rekao je sudu da ga je Žikovič, njegov poznanik, zamolio da pomogne u skrivanju Berezovske, koja se upravo vratila u Ukrajinu, dok mu se, kako mu je rečeno, ne srede njena dokumenta.

Ali kada su se njih troje sreli, Žikovič je izvukao pištolj i ispalio četiri hica, tvrdeći da će oboje biti ubijeni ako Berezovska ostane živa. Prema Reutu, Žiković je potom pretražio žrtvu i uzeo nekoliko predmeta, uključujući mobilne telefone, ručni sat i patike, koje je kasnije bacio. Zatim mu je naredio da iskopa grob u obližnjoj šumi. Reut tvrdi da je poslušao jer se plašio da će i sam biti ubijen.

Foto: Printscreen/Facebook

Dodao je da mu je Žiković potom naredio da preuzme krivicu za ubistvo i zapretio da će, ako to ne učini, njegovi roditelji biti sledeći. Reut je naglasio da je spreman da sarađuje sa istražiteljima i da pristane na poligrafski test.

Sud je naredio da obojica muškaraca ostanu u pritvoru bez mogućnosti kaucije do početka suđenja, saopštilo je Generalno tužilaštvo Ukrajine putem Telegrama.

Kriptovalute otkrile lokaciju

Berezovska je pronađena mrtva u Ukrajini nakon što su istražitelji pratili bankovne i kriptovalute koje je primila, što ih je dovelo do obojice osumnjičenih. Rojt je potom istražiteljima pokazao lokaciju gde je telo sahranjeno.

Istražitelji su pronašli podrumsku prostoriju u Žikovićevoj kući za koju kažu da je ličila na mučilište. Njegov advokat je rekao za „Suspilne“ da je porodica bivšeg policajca koristila taj prostor kao sklonište tokom ruskih vazdušnih napada. U prostoriji su se nalazile sekira i lopata kako bi mogli da se iskopavaju iz ruševina ako se kuća sruši, objavio je „Suspilne“, pozivajući se na njegovog advokata.

Žiković se nije obratio sudu tokom ročišta, prepuštajući odbranu svom advokatu, koji tvrdi da Rojt pokušava da izbegne odgovornost povlačenjem svog ranijeg priznanja. Advokat je takođe pokrenuo mogućnost da je bomba u Monaku povezana sa ruskim interesima.