Nedostaje mu samo jedna nominacija da obezbedi dovoljnu podršku kojim bi praktično onemogućio bilo kog drugog kandidata da sakupi neophodan 81 glas za ulazak u narednu fazu izbora.
Nijedan drugi poslanik za sada nije dobio nominaciju.
ON ĆE BITI NOVI BRITANSKI PREMIJER: Barnam dobio podršku Laburističke partije za izbor novog lidera
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Endi Barnamdobio je podršku 322 poslanika Laburističke partije za izbor novog lidera stranke već prvog dana procesa izbora.
Nedostaje mu samo jedna nominacija da obezbedi dovoljnu podršku kojim bi praktično onemogućio bilo kog drugog kandidata da sakupi neophodan 81 glas za ulazak u narednu fazu izbora.
Nijedan drugi poslanik za sada nije dobio nominaciju.
Ispred kancelarije poslaničkog kluba Laburističke partije u britanskom parlamentu formirao se red poslanika kada je proces nominacija otvoren jutros u 9 časova.
Barnam je nešto pre 11 časova objavio video na društvenim mrežama u kojem je potvrdio da je sam sebe nominovao, javlja Sky News.
Kurir.rs/Skaj njuz
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