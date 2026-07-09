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Sirene za uzbunu oglasile su se širom Bliskog istoka u četvrtak nakon što je Iran pokrenuo odmazdu protiv američkih objekata u regionu Persijskog zaliva.

Nekoliko sati kasnije, eksplozije su odjekivale i u Iranu.

Iransko ratno vazduhoplovstvo poslalo je borbene avione kako bi "obezbedilo nebo iznad pogrebne povorke" bivšeg vrhovnog vođe Alija Hamneija u Mašhadu, objavila je režimska agencija Fars, prenosi Jerusalem post.

Ali, nešto pre 21 sat nove eksplozije su se čule na više lokacija širom Irana, javila je agencija Mehr.

Prema njenim navodima, tri eksplozije su se čule u jugozapadnom regionu Konarak, prenosi Sky News.

Agencija takođe navodi da je više eksplozija zabeleženo u južnoj provinciji Bušer, uključujući grad Čogadak, kao i u Bandar Abasu.

1/8 Vidi galeriju Napadi na Teheran u Iranu Foto: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA, Vahid Salemi/AP

Iranski napadi iz odmazde usledili su nakon što su Sjedinjene Američke Države tokom noći između srede i četvrtka izvele udare na oko 90 lokacija u Iranu.

Prethodna runda američkih napada završena je rano u četvrtak ujutru u Iranu. Američka vojska gađala je različite lokacije na jugu zemlje "kako bi dodatno umanjila sposobnost Irana da napada komercijalne brodove i nedužne civilne pomorce u Ormuskom moreuzu", saopštila je američka Centralna komanda (CENTCOM) u objavi na mreži X.

Nekoliko eksplozija čulo se u južnim delovima Irana, uključujući Bušer, gde se nalazi jedna od iranskih nuklearnih elektrana, kao i Konarak i Čogadak, javila je u četvrtak iranska agencija Mehr.

Iran je neposredno pre toga aktivirao sisteme protivvazdušne odbrane u tri različita regiona, pozivajući se na lokalne izvore, objavio je izraelski list Maariv.

SAD navodno gađale nuklearnu elektranu u Bušeru i više od 90 lokacija širom Irana

Nuklearna elektrana izgrađena uz pomoć Rusije navodno je pogođena u američkim udarima na iransku provinciju Bušer u ranim jutarnjim satima u četvrtak, prema navodima iranskih državnih medija.

Prema rečima zamenika guvernera provincije Bušer, američki projektil pogodio je područje oko objekta. Elektrana je prethodno pogođena nekoliko puta tokom aktuelnog sukoba, pre primirja postignutog 8. aprila.

Bušer Foto: Profimedia / ATTA KENARE / AFP

Gađana civilna infrastruktura, obustavljen železnički saobraćaj nakon udara na most

Železnički saobraćaj za putničke vozove između Teherana i Mašhada privremeno je obustavljen nakon što je, prema navodima iranske državne televizije IRIB, američki napad pogodio železnički most koji povezuje ova dva grada.

"Nakon kriminalnog američkog napada rano jutros na deo železničke pruge Teheran–Mašhad, putnički železnički saobraćaj je poremećen", objavio je IRIB na mreži X u četvrtak.

Putnici koji su ostali zarobljeni zbog prekida saobraćaja navodno su počeli da uzvikuju: "Iranci ne prihvataju poniženje, čak ni po cenu sopstvenih života."

Ekipe za popravku trenutno rade na saniranju štete i obnavljanju pruge, dok se organizuje prevoz putnika do Mašhada drumskim putem, naveo je IRIB.

Do prekida saobraćaja dolazi u trenutku kada se veliki broj vernika i pristalica režima kreće ka Mašhadu kako bi se oprostili od bivšeg vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija pre njegove sahrane.