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Palestinski predsednik Mahmud Abas raspisao je parlamentarne izbore za 28. novembar, prve posle više od 20 godina, ali je njihovo održavanje i dalje neizvesno.

Palestinski predsednik Mahmud Abas raspisao je parlamentarne izbore za 28. novembar, što će biti prvi izbori posle više od dve decenije, prenela je palestinska novinska agencija VAFA.

Abas je datum odredio dekretom i pozvao Palestince na Zapadnoj obali, u Istočnom Jerusalimu i Pojasu Gaze da izađu na glasanje.

Na poslednjim parlamentarnim izborima, održanim 25. januara 2006. godine, islamistički pokret Hamas osvojio je većinu, sa 74 od ukupno 132 poslanička mesta u Palestinskom zakonodavnom veću.

Foto: Peter Klaunzer/Keystone

Godinu dana kasnije, Hamas je preuzeo kontrolu nad Pojasom Gaze nakon nasilnih sukoba sa Abasovim pokretom Fatah, zbog čega je parlament praktično prestao da funkcioniše. Palestinski Ustavni sud raspustio ga je krajem 2018. godine.

Agencija DPA navodi da je i dalje neizvesno da li će izbori biti održani i pod kojim uslovima.

Izrael smatra Istočni Jerusalim delom svog glavnog grada i zabranio je zvanične političke aktivnosti Palestinske uprave u tom delu grada, iako međunarodna zajednica uglavnom ne priznaje izraelsku aneksiju.

U međuvremenu, Hamas i dalje predstavlja glavnu političku snagu u razorenom Pojasu Gaze.

Predsednički izbori, koji su takođe više puta odlagani, trebalo bi da budu održani u prvom tromesečju 2027. godine.

Mahmud Abas, koji ima 90 godina, pobedio je na poslednjim predsedničkim izborima 9. januara 2005. godine, a njegov četvorogodišnji mandat istekao je još 2009. godine. Od tada su predsednički izbori više puta odlagani ili otkazivani.