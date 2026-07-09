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Pomoćnica generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za politička pitanja Rozmeri Dikarlo izjavila je danas pred Savetom bezbednosti UN da je najmanje 265 civila poginulo, a 1.816 je povređeno u ruskim napadima na Ukrajinu tokom juna.

Dikarlo je navela da je broj poginulih i povređenih civila u Ukrajini u maju bio najveći od aprila 2022. godine, ali da podaci Kancelarije visokog komesara UN za ljudska prava (OHCHR) pokazuju da je broj žrtava u junu bio još veći, a moguće da će biti i u julu.

Konačni podaci za jun biće objavljeni krajem jula, saopštio je portparol UN.

"Ovaj zabrinjavajući trend očigledno se nastavlja i u julu", rekla je Dikarlo, navodeći tri velika talasa ruskih vazdušnih napada na Kijev i druge ukrajinske gradove tokom samo prethodne nedelje, od kojih su mnogi bili usmereni na urbane oblasti sa velikim brojem civila.

Foto: MAXYM MARUSENKO/EPA

Ona je poručila da svi napadi na civile i civilnu infrastrukturu, gde god da se događaju, predstavljaju jasno kršenje međunarodnog humanitarnog prava i da moraju odmah da prestanu.

Prema podacima OHCHR-a, od početka rata u Ukrajini potvrđena je smrt najmanje 16.402 civila, među kojima 802 dece, dok je 48.428 ljudi ranjeno, uključujući 2.948 dece.

UN navodi da je broj žrtava verovatno i veći.

Dikarlo je dodala da ginu i civili koji žive na ukrajinskim teritorijama pod ruskom kontrolom, kao i na teritoriji Rusije.

Ruske vlasti saopštile su da je u prvih šest meseci 2026. godine u Rusiji poginulo 250 civila, a 1.596 povređeno, ali UN nije u mogućnosti da potvrdi te podatke, navela je ona.