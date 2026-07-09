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Sistem protivraketne odbrane uporediv sa američkim Patriotom razvija se u Ukrajini uz pomoć evropskih partnera u okviru projekta pod nazivom Freja, izjavio je večeras ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

"Rekao bih da je to evropski sistem, ali onaj koji ostaje pod našom kontrolom.

Projekat je naš balistički raketni sistem, koji bi trebalo da bude ekvivalentan Patriotu u smislu mogućnosti presretanja, ali je više usmeren ka masovnoj proizvodnji i jeftiniji je. To je, barem, cilj koji sam postavio našim proizvođačima", rekao je ukrajinski predsednik u audio poruci novinarima prenetoj na društvenim mrežama.

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Patriot Foto: EPA / Atef Safadi, Shutterstock, Youtube Printscreen

Prvi sastanak sa potencijalnim partnerima trebalo bi da bude održan "vrlo brzo u Francuskoj", dodao je Zelenski ne precizirajući datum.

Ukrajinski predsednik je rekao da će projekat trajati godinama.

Prema ranijem pisanju britanskog lista Fajnenšel tajmsa, presretač pod nazivom FP-7.X testiran je prošlog meseca u Ukrajini.

Kurir.rs/Agencije

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