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Ni pravosnažna presuda za zloupotrebu sredstava Evropske unije nije odmogla Marin Le Pen u trci za ulazak u Jelisejsku palatu – i dalje je glavni favorit za pobedu na predsedničkim izborima, pokazuju najnovija istraživanja javnog mnjenja. Istovremeno, žalba Kasacionom sudu omogućava joj da nastavi kampanju bez izvršenja kazne, dok se u Francuskoj i dalje raspravlja o mogućim pravnim ishodima njenog slučaja.

Prema anketi agencije Ifop, liderka Nacionalnog okupljanja osvojila bi 36 odsto glasova u prvom krugu predsedničkih izbora, što je više nego u prethodnim istraživanjima. Nijedan od njenih protivkandidata ne prelazi 19 odsto. I druga istraživanja pokazuju sličan trend.

U drugom krugu vodeće ankete predviđaju pobedu Le Pen. Najneizvesniji bio bi duel sa bivšim premijerom Eduarom Filipom, dok bi Gabrijel Atal osvojio oko 45 odsto glasova. Lider krajnje levice Žan-Lik Melanšon, prema anketama, ubedljivo bi izgubio.

Iako sedam od deset Francuza ne veruje njenim tvrdnjama da nije kriva, većina birača Nacionalnog okupljanja podržava njenu kandidaturu, što ukazuje da sudski proces nije značajnije narušio njenu podršku među glasačima.

Foto: AP/Thibault Camus

Apelacioni sud u Parizu ove nedelje je potvrdio presudu kojom je Le Pen proglašena krivom za zloupotrebu novca Evropskog parlamenta namenjenog za finansiranje stranačkog osoblja. Osuđena je na tri godine zatvora, od kojih su dve uslovne, dok bi jednu godinu trebalo da provede u kućnom pritvoru uz elektronsku nanogvicu.

Istovremeno, sud joj je ublažio meru zabrane kandidovanja, čime joj je omogućeno da učestvuje na predsedničkim izborima. Le Pen je najavila žalbu Kasacionom sudu, koja automatski odlaže izvršenje kazne, uključujući i obavezu nošenja nanogvice.

To znači da će, najmanje do konačne odluke najvišeg suda, moći nesmetano da vodi kampanju. Ako Kasacioni sud ukine presudu, postupak će biti vraćen na ponovno suđenje i kazna neće biti izvršena. Ako, međutim, potvrdi presudu, Le Pen će morati da je odsluži, ali zbog procedura nije izvesno da bi nanogvicu uopšte nosila pre izbora.

U slučaju izborne pobede, predsednički imunitet bi odložio izvršenje kazne do isteka mandata.

Pravni stručnjaci navode da postoji i mogućnost da se, ukoliko postupak bude vraćen na ponovno odlučivanje, ponovo otvori pitanje zabrane njene kandidature, o čemu bi konačnu odluku doneo Ustavni savet Francuske. Le Pen takve tvrdnje odbacuje i poručuje da više ne postoji scenario u kojem se neće kandidovati za predsednicu Francuske.