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Protivnici mađarske vlade da smeni predsednika zemlje okupili su se danas na protestu koji je stranka Fides bivšeg premijera Viktora Orbana organizovala u Budimpešti.

Protest je privukao nekoliko hiljada ljudi ispred predsedničke kancelarije u palati Šandor, gde su demonstranti govorili u odbranu predsednika Tamaša Suljoka, koga je nova vlada premijera Petera Mađara obećala da će smeniti pomoću ustavnog amandmana.

Nakon što je pobedio Orbana na ubedljivim izborima u aprilu, čime je okončano njegovih 16 godina na vlasti, premijer Mađar pokrenuo je akciju demontaže Orbanovog sistema, uklanjanjem brojnih politički imenovanih lica i šefova institucija za koje se smatra da su pomogli u uspostavljanju Orbanovog autokratskog režima.

Ustavni amandman, o kome će se glasati sledeće nedelje, okončao bi Suljokov mandat i postavio ograničenja mandata za članove parlamenta, reformisao pravosuđe i stvorio novi organ zadužen za otkrivanje navodnih finansijskih zloupotreba bivše vlade.

Orban i njegova krajnje desničarska stranka Fides, dugo optuživani da su unazadili demokratske institucije Mađarske dok su bili na vlasti, izjavili su da je potez za smenu Suljoka napad na vladavinu prava i demokratske norme i prvi korak ka diktaturi.

Foto: EPA Szilard Koszticsak

Mađar tvrdi da Suljok nije ispunio ulogu predsednika time što nije stao na put antidemokratskim koracima Orbanove vlade. ; On je više puta tokom predizborne kampanje obećao da će smeniti Suljoka i ističe dvotrećinsku većinu svoje stranke u parlamentu kao jasan mandat birača da ispuni to obećanje.

Iako uglavnom ima ceremonijalnu ulogu, predsednik Mađarske zadužen je za potpisivanje zakona i ima ovlašćenje da zakone koje je usvojio parlament pošalje ustavnom sudu na preispitivanje.

To je izazvalo zabrinutost da bi Suljok, imenovan u Orbanovo doba, mogao da iskoristi tu moć da ometa planove nove vlade.

Pre današnjeg protesta, pod nazivom "Stop tiraniji", Orban je energično promovisao događaj na društvenim mrežama, ali nije prisustvovao.

Od aprila, Fides se bori da se oporavi od velikog izbornog poraza.

Poslanik Fidesa Janoš Poč rekao je agenciji Asošiejted pres da je njegova stranka usvojila mnoge ustavne amandmane, unevši 15 izmena u najviši pravni akt države koji je jednostrano sastavila 2011. godine, samo u interesu zemlje i kako bi je zaštitila.