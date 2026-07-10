IZRAELCI TVRDE: Iranci planiraju atentat na Donalda Trampa! Amerikancima dostavljeni obaveštajni podaci!
Izraelje Americi dostavio nove obaveštajne podatke za koje tvrdi da ukazuju na novi iranski plan za atentat na predsednika Donalda Trampa. Izvori upoznati sa slučajem navode da bi ovo otkriće moglo da dovede do dodatne eskalacije tenzija između Vašingtona i Teherana, piše "Volstrit džornal".
Iran već godinama otvoreno preti osvetom Trampu zbog likvidacije Kasema Sulejmanija, visokog generala Iranske revolucionarne garde, koji je ubijen tokom Trampovog prvog predsedničkog mandata.
Posle njegove smrti, na sahrani su se čuli povici kojima se pozivalo na Trampovu smrt, a među okupljenima je bio istaknut i transparent sa natpisom: "Ubićemo Trampa".
Donald Tramp je u sredu, obraćajući se novinarima u Ankari, pomenuo iranske pretnje.
- Žele da uklone američkog lidera, mene - rekao je Tramp.
- Nalazim se na svim njihovim listama. Jutros sam video da sam na svakoj njihovoj listi. Do sada sam, pretpostavljam, imao malo sreće, ali to možda neće trajati još dugo.
Bela kuća je na upit "Volstrit džornala" uputila na predsednikove izjave. Izraelska ambasada u Vašingtonu nije želela da komentariše navode, dok iranska misija pri Ujedinjenim nacijama nije odmah odgovorila na zahtev za komentar.
Odnosi između Trampa i izraelskog premijera Benjamina Netanjahuaposlednjih nedelja pogoršali su se zbog različitih stavova o ratu sa Iranom.
Netanjahu se zalagao za nastavak vojnih operacija i ostvarivanje dodatnih ratnih ciljeva, dok je Tramp tražio način da okonča sukob, strahujući da bi njegovo produžavanje moglo da ugrozi svetsku ekonomiju.
Prošlog meseca Sjedinjene Države i Iran postigli su krhko primirje.
Iako su nastavili da održavaju kontakte, njihov odnos je narušen. Na početku sukoba često su razgovarali telefonom, a Netanjahu je Trampa kasno uveče obaveštavao o planiranim metama i obaveštajnim podacima. Prema pisanju američkog lista, ti razgovori su u poslednje vreme postali znatno napetiji.
Uprkos nesuglasicama, Tramp i Netanjahu razgovarali su i u četvrtak.
Iz kancelarije izraelskog premijera saopšteno je da su se dvojica lidera saglasila da nastave "koordinaciju između dve zemlje". U saopštenju se dodaje i da je Tramp obavestio Netanjahua o nedavnim američkim aktivnostima u Persijskom zalivu.
(Kurir.rs/The Wall Street Journal/Preneo: V.M.)