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Izraelje Americi dostavio nove obaveštajne podatke za koje tvrdi da ukazuju na novi iranski plan za atentat na predsednika Donalda Trampa. Izvori upoznati sa slučajem navode da bi ovo otkriće moglo da dovede do dodatne eskalacije tenzija između Vašingtona i Teherana, piše "Volstrit džornal".

Iran već godinama otvoreno preti osvetom Trampu zbog likvidacije Kasema Sulejmanija, visokog generala Iranske revolucionarne garde, koji je ubijen tokom Trampovog prvog predsedničkog mandata.

1/3 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp potpisuje okvirni sporazum s Iranom na svečanoj večeri u Versaju nakon samita G8 u Francuskoj Foto: Printscreen/X/The White House

Posle njegove smrti, na sahrani su se čuli povici kojima se pozivalo na Trampovu smrt, a među okupljenima je bio istaknut i transparent sa natpisom: "Ubićemo Trampa".

Donald Tramp je u sredu, obraćajući se novinarima u Ankari, pomenuo iranske pretnje.

- Žele da uklone američkog lidera, mene - rekao je Tramp.

1/24 Vidi galeriju Ali Hamnei Iran ajatolah sahrana Foto: Khalil Hamra/AP, Printscreen X

- Nalazim se na svim njihovim listama. Jutros sam video da sam na svakoj njihovoj listi. Do sada sam, pretpostavljam, imao malo sreće, ali to možda neće trajati još dugo.

Bela kuća je na upit "Volstrit džornala" uputila na predsednikove izjave. Izraelska ambasada u Vašingtonu nije želela da komentariše navode, dok iranska misija pri Ujedinjenim nacijama nije odmah odgovorila na zahtev za komentar.

1/6 Vidi galeriju Iranci nose transparente: "Ubij Trampa" Foto: Vahid Salemi/AP, ATTA KENARE / AFP / Profimedia, Hossein Beris/MEI / Sipa Press / Profimedia

Odnosi između Trampa i izraelskog premijera Benjamina Netanjahuaposlednjih nedelja pogoršali su se zbog različitih stavova o ratu sa Iranom.

Netanjahu se zalagao za nastavak vojnih operacija i ostvarivanje dodatnih ratnih ciljeva, dok je Tramp tražio način da okonča sukob, strahujući da bi njegovo produžavanje moglo da ugrozi svetsku ekonomiju.

1/5 Vidi galeriju Premijer Izraela Benjamin Netanjahu i predsednik SAD Donald Tramp Foto: Andrew Leyden/ZUMA Press Wire / SplashNews.com / Splash / Profimedia, ALEX WONG / Getty images / Profimedia

Prošlog meseca Sjedinjene Države i Iran postigli su krhko primirje.

Iako su nastavili da održavaju kontakte, njihov odnos je narušen. Na početku sukoba često su razgovarali telefonom, a Netanjahu je Trampa kasno uveče obaveštavao o planiranim metama i obaveštajnim podacima. Prema pisanju američkog lista, ti razgovori su u poslednje vreme postali znatno napetiji.

1/15 Vidi galeriju Ispraćaj kovčega sa telom ubijenog iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneija iz iračkog grada Karbale Foto: Khalil Hamra/AP

Uprkos nesuglasicama, Tramp i Netanjahu razgovarali su i u četvrtak.