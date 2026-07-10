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Najmanje 12 osoba je poginulo u velikom šumskom požaru u mestu Los Galjardos, u jugoistočnoj španskoj pokrajini Almerija, saopštila je regionalna vlada Andaluzije. U požaru je povređeno još najmanje šest osoba.

Neke od žrtava pronađene su u automobilima koje je zahvatio plamen. Očevici tvrde da je požar izbio nakon što je pao dalekovod, a vatra se velikom brzinom proširila na obližnje šumsko područje. Vlasti, međutim, još nisu zvanično potvrdile uzrok požara.

1/11 Vidi galeriju Požari u Španiji Foto: Printskrin

Toplotni talas pogodio jug Evrope

Dugotrajan toplotni talas, sa temperaturama koje dostižu oko 40 stepeni Celzijusa, izazvao je brojne požare širom južne Evrope.

Stotine vatrogasaca bore se sa velikim požarima u Francuskoj, Portugalu i Španiji, dok je na hiljade ljudi bilo primorano da napusti svoje domove.

- Broj poginulih u požaru u Los Galjardosu porastao je na 12 nakon potvrde još šest smrtnih slučajeva - navela je vlada Andaluzije u saopštenju. Predsednik regionalne vlade Andaluzije Huanma Moreno tragediju je nazvao "strašnom nesrećom".

- Srca su nam slomljena i duboko smo pogođeni ovom tragedijom - napisao je Moreno na društvenoj mreži Iks nakon što je prvobitno bilo potvrđeno šestoro poginulih.

Evakuisano oko 1.000 stanovnika

Oko 150 vatrogasaca učestvovalo je u gašenju požara u zaseoku Bedar.

Među povređenima je osoba koja je zbog udisanja dima prevezena u bolnicu, kao i jedna osoba sa opekotinama. Još četvoro ljudi zbrinuto je na licu mesta zbog lakših opekotina i problema sa disanjem izazvanih gustim dimom.

Zbog požara zatvoreni su pojedini putevi, dok je oko 1.000 stanovnika evakuisano, saopštile su službe za vanredne situacije.

Španski premijer Pedro Sančez još u maju je najavio da će zemlja ove godine angažovati najveće protivpožarne kapacitete u svojoj istoriji tokom letnje sezone.

Španska Vojna jedinica za vanredne situacije (UME), koja se angažuje u najvećim krizama, saopštila je da će se uključiti u gašenje požara u Los Galjardosu.

Rekordne temperature i sve razorniji požari

Španijaje u junu zabeležila najvišu prosečnu dnevnu temperaturu od početka merenja 1950. godine, a u pojedinim delovima zemlje izmerene su i rekordne junske temperature. U nekim oblastima prognozirano je čak 42 stepena Celzijusa.

Prema podacima Evropskog informacionog sistema za šumske požare (EFFIS), prošle godine je u Španiji izgorelo rekordnih 393.000 hektara zemljišta, što je više od šest puta iznad proseka za period od 2006. do 2024. godine.

Klimatske promene pogoršavaju situaciju

Klimatske promene doprinose rastu temperatura širom sveta, a Evropa je kontinent koji se zagreva najbrže - čak dvostruko brže od globalnog proseka, navodi klimatska služba "Kopernikus".

To dovodi do sve češćih i intenzivnijih letnjih toplotnih talasa, većeg pritiska na evropske zalihe vode i razornijih šumskih požara.

Prošla godina bila je najgora sezona šumskih požara u Evropskoj uniji od početka vođenja evidencije 2006. godine. U požarima je izgorelo više od milion hektara zemljišta, što odgovara približno polovini površine Velsa.

Posebna studija grupe "World Weather Attribution" pri Imperijal koledžu u Londonu direktno povezuje sve težu sezonu požara na Mediteranu sa klimatskim promenama.