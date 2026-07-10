(KMG) -- Državni savet Kine izdao je "Akcioni plan za dostizanje vrhunca emisije ugljenika tokom 15. petogodišnjeg plana" (Akcioni plan).

U Akcionom planu je predloženo da se do 2030. godine kineska emisija ugljen-dioksida po jedinici BDP-a smanji za 17 odsto u odnosu na 2025. godinu, a da će udeo potrošnje nefosilne energije dostići 25 odsto, čime se obezbeđuje ostvarenja cilja dostizanja vrhunca emisije ugljenika u predviđenom roku i udara se čvrst temelj za postizanje nacionalno određenih ciljeva doprinosa za 2035. godinu, kao i unapređenje ugljenične neutralnosti.

Prvo, ubrzavanje prilagođavanja i optimizacije energetske strukture i energično promovisanje razvoja nefosilne energije.

Drugo, promovisanje industrijskog ozelenjavanja i razvoja sa niskom emisijom ugljenika, kao i unapređivanje zelene i niskokarbonske transformacije industrijske strukture.

Treće, produbljivanje zelene i niskokarbonske transformacije u ključnim oblastima, kao i smanjenje emisije ugljenika u građevinskom sektoru i javnim institucijama.

Četvrto, jačanje podrške i garancije, poboljšavanje pravnog, regulatornog i standardnog sistema, kao i usavršavanje sistema izračunavanja emisije ugljenika.