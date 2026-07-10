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Osumnjičeni za ubistvo konzervativnog aktiviste Čarlija Kirka priznao je svom cimeru da je počinio zločin, zaplakao po povratku u stan i rekao da "žali zbog onoga što je uradio", rečeno je na ročištu u američkoj saveznoj državi Juta.

Novi detalji izneti su tokom saslušanja 23-godišnjeg Tajlera Robinsona, koji se tereti za teško ubistvo i druga krivična dela zbog smrti Kirka 10. septembra 2025. godine.

1/17 Vidi galeriju Suđenje za ubistvo Čarlija Kirka. prisustvovali su njegovi roditelji kao i supruga Erika Kirk. Foto: Marielle Scott/FR172311 AP, Spenser Heaps/FR172046 AP, Spenser Heaps / POOL/AP POOL

Tužilaštvo je pustilo snimak razgovora istražitelja sa Robinsonovim bivšim cimerom i bivšim emotivnim partnerom Lensom Tvigsom, kao i njihove međusobne tekstualne poruke.

Robinson se još nije izjasnio o krivici. Na preliminarnom saslušanju sudija odlučuje da li postoji dovoljno dokaza da mu se sudi u slučaju u kojem bi mogao da bude osuđen i na smrtnu kaznu.

1/7 Vidi galeriju Trampov saradnik pogođen u vrat Foto: Tess Crowley/The Deseret News

Tužilaštvo predstavilo nove dokaze

Delovi Tvigsove video-izjave i pojedinih poruka bili su zatamnjeni ili prikazani isključivo prisutnima u sudnici.

Tvigs je istražiteljima ispričao da ga je Robinson nekoliko meseci pre ubistva pitao da li može da pozajmi alat za graviranje, navodeći da želi da ugravira metke za porodični kamperski i lovački izlet.

1/28 Vidi galeriju Dokazni materijal sa suđenja za ubistvo Čarlija Kirka Foto: Spenser Heaps / POOL/AP POOL

Tužilaštvo je prvi put objavilo i fotografije navodnog oružja kojim je počinjeno ubistvo - repetirajuće puške - kao i metke i čaure sa ugraviranim natpisima pronađenim na mestu zločina i u Robinsonovom domu.

Na pojedinim čaurama pronađenim na mestu ubistva bili su natpisi poput: "Ako ovo čitaš, gej si" i "Fašisto! Hvataj!", dok je u Robinsonovoj kući pronađena čaura sa natpisom "Probni hitac".

Kirk ubijen hicem u vrat

Prema navodima istražitelja, Robinson je 31-godišnjeg Čarlija Kirka, oca dvoje dece, pogodio jednim hicem u vrat dok se obraćao okupljenima na kampusu Univerziteta doline Juta.

Kirk, saveznik predsednika Donalda Trampa i osnivač omladinske organizacije Turning Point USA, preminuo je u bolnici.

Tvigs je rekao da je Robinson često razgovarao o politici i slušao političke radio-emisije dok su zajedno putovali na posao, gde je radio kao električar.

Međutim, kako je naveo, njega politika nije posebno zanimala i nije mnogo učestvovao u tim razgovorima. Robinson je najčešće govorio o predsedniku Donaldu Trampu ili novim zakonima, ali, prema Tvigsovim rečima, nikada nisu razgovarali o Čarliju Kirku niti o LGBT temama. Tvigs je dobio imunitet od krivičnog gonjenja u zamenu za saradnju sa istražiteljima.

1/5 Vidi galeriju Tajler Robinson Foto: Printskrin X, Printscreen, Facebook, AP Alex Brandon, AP Meredith Seaver, Facebook

"Imao sam priliku da uklonim Čarlija Kirka"

Na dan ubistva Robinson je iz stana otišao oko četiri sata ujutru, ranije nego obično. Tvigs je mislio da odlazi na posao koji je bio udaljeniji nego inače. Nakon ubistva, Robinson mu je poslao poruku u kojoj ga je zamolio da odmah pogleda ispod tastature.

U oproštajnoj poruci, oslovljavajući ga nadimkom "Luna", napisao je:

- Imao sam priliku da uklonim Čarlija Kirka i iskoristio sam je. Voleo bih da živimo u svetu u kojem ovo nije bilo neophodno.

Na kraju poruke dodao je:

- Pokušaj da pronađeš radost u ovom životu. Uvek ću te voleti. Tajler.

Kada ga je Tvigs upitao: "Nisi valjda ti to uradio?", Robinson je odgovorio:

- Jesam. Izvini.

Na pitanje zbog čega je to učinio, napisao je:

- Bilo mi je dosta njegove mržnje. Neka mržnja ne može da se reši razgovorom.

Planirao da sakrije pušku

Robinson je nastavio da šalje poruke dok se još nalazio u blizini kampusa na kojem je Kirk ubijen. Napisao je da je pušku ostavio u žbunju, na mestu gde se presvukao i da čeka priliku da je neprimetno uzme.

- Ako uspem da uzmem pušku, a da me niko ne vidi, neće ostati nikakav dokaz - napisao je.

U porukama se žalio da su zrikavci preglasni i da postoji mogućnost da je policijski pas nanjušio oružje, dok je u blizini bilo prisutno mnogo policajaca.

- Sedim u kolima i gledam snimke još sat vremena - napisao je.

Kasnije je javio Tvigsu da napušta grad Orem, gde je Kirk ubijen, i da se vraća kući u Sent Džordž, udaljen više od 320 kilometara.

"Plakao je i rekao da žali"

Tvigs je ispričao da je sledećeg dana Robinson bio u njihovom stanu i da nije želeo mnogo da govori o onome što se dogodilo.

- Samo sam ga pitao da li je istina ono što mi je prethodne večeri napisao. Rekao je da jeste. Malo je zaplakao i rekao da žali zbog onoga što je uradio. Posle je samo hodao po stanu i nešto radio, verovatno da bi skrenuo misli - rekao je Tvigs.

Dodao je da mu je Robinson rekao da namerava da se preda policiji.

1/5 Vidi galeriju Erika i Čarli Kirk Foto: MRSERIKAKIRK/Instagram / Zuma Press / Profimedia

Predao se u pratnji roditelja

Agent Državnog istražnog biroa Jute Brajan Dejvis posvedočio je da je Robinson 11. septembra oko 21 sat, u pratnji roditelja i porodičnog prijatelja, došao u kancelariju šerifa okruga Vašington, gde je uhapšen.

Robinsonovi advokati tokom saslušanja više puta su osporavali dokaze i iskaze svedoka.

Ranije ove sedmice tužilaštvo je predstavilo i izveštaj FBI-ja prema kojem su DNK tragovi Robinsona i Tvigsa pronađeni na puški, šrafcigeru i peškiru koji su pronađeni na mestu zločina.

Odbrana je satima ispitivala stručnjaka koji je sastavio izveštaj, postavljajući pitanja o procedurama, metodama testiranja, tumačenju rezultata i mogućim marginama greške.

Tokom čitave sedmice suđenju su prisustvovali Kirkova supruga Erika, njegovi roditelji Ketrin i Robert, kao i Donald Tramp Mlađi sa suprugom.