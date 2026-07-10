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Ruske snage su tokok noći napale Ukrajinu sa 137 dronova, od čega je 114 neutralisano, saopštilo je Vazduhoplovstvo Ukrajine.

Naveli su da je Ukrajina gađana bespilotnim letelicama tipa Šahid, Gerbera, Italmas, kao i lutajućom municijom Banderol i mamcima Parodija, prenosi Ukrajinska pravda.

Pogođeno je 16 lokacija.

Ruski masovni napad raketama i dronovima na Kijev Foto: Printscreen/X

Naveli su kako je napad i dalje u toku jer su ruski dronovi još uvek u ukrajinskom vazdušnom prostoru.

(Kurir.rs/Beta)

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