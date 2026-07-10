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Veliki i snažan tajfun približio se u petak udaljenom arhipelagu ostrva na jugozapadu Japana, zbog čega su vlasti upozorile na orkanske vetrove, obilne padavine, klizišta i poplave. Strahuje se da bi ovo mogla biti najrazornija oluja u tom regionu u poslednjih nekoliko godina.

1/16 Vidi galeriju Tajfun Bavi preti Japanu Foto: RITCHIE B. TONGO/EPA

Prema meteorološkim službama, tajfun Bavi trebalo bi da u ranim jutarnjim satima u subotu prođe veoma blizu japanskih ostrva Sakišima, udaljenog arhipelaga ostrva u blizini Tajvana koji pripada prefekturi Okinava.

Maksimalna stalna brzina vetra dostizala je 162 kilometra na sat. Lokalno stanovništvo na Išigakiju, jednom od ostrva u arhipelagu, počelo je da obezbeđuje objekte, lepeći trake preko prozora i postavljajući zaštitne mreže otporne na vetar preko kuća i prodavnica.

Avio-kompanije su otkazale desetine letova u regionu. "Japan Airlines" saopštio je da je otkazao više od 100 letova u petak i subotu, što je pogodilo gotovo 20.000 putnika. Konkurentska kompanija "All Nippon Airways" otkazala je više od 160 letova do nedelje, čime je poremećeno putovanje za oko 20.000 ljudi.

Gotovo 900 objekata u prefekturi Okinava ostalo je bez električne energije do 6 časova.

Stanovništvo se sprema za najgore

Na Išigakiju, popularnoj turističkoj destinaciji, meštani su se opskrbili namirnicama, pa su police sa instant nudlama u lokalnim prodavnicama ostale prazne. Neke javne plaže, obalni parkovi i lokalni trajektni terminali su zatvoreni.

- Čuo sam da će ovaj tajfun biti prilično snažan - rekao je Hiroši Nomura dok je postavljao zaštitne mreže preko svoje prodavnice za iznajmljivanje bicikala.

- Malo sam zabrinut da li smo dovoljno dobro pripremili sve za tajfun - dodao je.

U supermarketu je lokalni stanovnik Ejken Išigaki napunio korpu grickalicama i pivom, strahujući od mogućih nestanaka struje i očekujući da će petak uveče i subotu provesti zatvoren u kući.

Kazuo Akaši, turista iz prefekture Ibaraki severoistočno od Tokija, čekao je na trajektnom terminalu u nadi da će otputovati na obližnje ostrvo. Međutim, morao je da produži boravak na Išigakiju jer su svi prevozi za petak i subotu, kako je izgledalo, bili otkazani.

- Nikada nisam doživeo da tajfun direktno udari ovakvom snagom. Bio sam ovde kada su oluje prolazile u blizini, ali ništa nije bilo ni približno ovako ozbiljno - rekao je 47-godišnji turista.

Tajvan se sprema za obilne kiše

Na susednom Tajvanu finansijska tržišta su zatvorena, dok je veliki deo severnog i istočnog dela ostrva takođe obustavio rad. Gradska uprava Tajpeja postavila je punktove na kojima stanovnici mogu da preuzmu vreće sa peskom za zaštitu od poplava.

Očekuje se da tajfun Bavi neće direktno pogoditi kopno Tajvana, ali će ostrvu doneti ogromne količine kiše. U pojedinim oblastima moglo bi da padne i do jednog metra kiše, počevši od kasno u petak.

Vlada je saopštila da je evakuisano više od 1.000 ljudi, uglavnom iz planinskih područja na istočnoj obali, dok je gotovo 29.000 vojnika stavljeno u stanje pripravnosti za pomoć u akcijama spasavanja.

- Iako je tajfun nešto oslabio i pao na nivo umerenog tajfuna, njegov radijus je veliki i i dalje može doneti snažne vetrove i obilne kiše mnogim područjima - napisao je Laj Čing-te na svojoj Fejsbuk stranici.

Avio-kompanije sa ostrva otkazale su sve letove u subotu sa glavnog međunarodnog aerodroma Taoujuan kod Tajpeja.

"Cathay Pacific Airways", najveća avio-kompanija Hongkonga, takođe je otkazala vikend letove između Hongkonga i Tajvana, kao i pojedine letove ka kineskim obalskim gradovima Hangdžou, Ningbou i Fužou.

Kompanija TSMC, najveći svetski proizvođač čipova, saopštila je da će odložiti objavljivanje podataka o prodaji za jun sa petka na ponedeljak.