IZRAELSKI TENKOVI NAPREDUJU U LIBANU UPRKOS PREKIDU VATRE Pojačani napadi širom juga zemlje, vazdušni udari i mitraljeska vatra
Izraelski napadi širom juga Libana pojačani su tokom noći, uz nastavak vazdušnih udara, mitraljeske vatre i rušenja objekata, uprkos prekidu vatre postignutom uz posredovanje SAD.
Izraelski dron bacio je šok-bombu u blizini mesta Al Mansuri u južnom okrugu Tir.
Tokom noći izraelske snage otvorile su mitraljesku vatru sa svojih položaja u Bijadi prema području Bujut al Sajad u okrugu Tir, prenosi Al Džazira.
Izraelski tenkovi i vojna vozila napredovali su prema području Birket al Hamam u Hijamu, dok su vojne aktivnosti nastavljene u okolini tog grada.
Izraelski vojnici zapalili su nekoliko kuća u Kantari, u okrugu Mardžajun.
Izraelske snage otvorile su vatru iz Bejt Jahuna prema stambenim četvrtima u Braašitu, u okrugu Bint Džbejl, pri čemu je oštećeno više kuća.
Ministarstvo zdravlja Libana saopštilo je da je od 2. marta u izraelskim napadima ubijena 4.321 osoba, dok su 12.204 osobe ranjene.
(Kurir.rs/Beta/Foto: Ilustracija)