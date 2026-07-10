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Izraelski napadi širom juga Libana pojačani su tokom noći, uz nastavak vazdušnih udara, mitraljeske vatre i rušenja objekata, uprkos prekidu vatre postignutom uz posredovanje SAD.

Izraelski dron bacio je šok-bombu u blizini mesta Al Mansuri u južnom okrugu Tir.

Tokom noći izraelske snage otvorile su mitraljesku vatru sa svojih položaja u Bijadi prema području Bujut al Sajad u okrugu Tir, prenosi Al Džazira.

Izraelski tenkovi i vojna vozila napredovali su prema području Birket al Hamam u Hijamu, dok su vojne aktivnosti nastavljene u okolini tog grada.

1/11 Vidi galeriju Novi vazdušni napadi Izraela na Liban manje od 24 sata od proglašenja novog primrija između Hezbolaha i Izraela Foto: ATEF SAFADI/EPA, WAEL HAMZEH/EPA, Leo Correa/AP

Izraelski vojnici zapalili su nekoliko kuća u Kantari, u okrugu Mardžajun.

Izraelske snage otvorile su vatru iz Bejt Jahuna prema stambenim četvrtima u Braašitu, u okrugu Bint Džbejl, pri čemu je oštećeno više kuća.

1/17 Vidi galeriju Izraelska vojska i Hezbolah Foto: Majdi Mohammed/AP, ATEF SAFADI/EPA

Ministarstvo zdravlja Libana saopštilo je da je od 2. marta u izraelskim napadima ubijena 4.321 osoba, dok su 12.204 osobe ranjene.