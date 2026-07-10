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Američke zdravstvene vlasti upozoravaju na zabrinjavajući trend koji poslednjih meseci sve više uzima maha širom zemlje. Na ulicama brojnih gradova sve češće se mogu videti ljudi sa teškim otvorenim ranama koje zahvataju noge, ruke i druge delove tela.

Iako se u početku sumnjalo na nepoznate infekcije ili novu zaraznu bolest, istrage su pokazale da je uzrok nova kombinacija droge koja izaziva razorne posledice po ljudski organizam.

Reč je o mešavini fentanila i veterinarskog sedativa ksilazina, poznatoj pod nazivom "trank". Ksilazin nikada nije odobren za upotrebu kod ljudi, ali se poslednjih godina sve češće dodaje fentanilu kako bi se produžilo njegovo dejstvo.

Problem predstavlja činjenica da većina korisnika uopšte nije svesna da konzumira ovu izuzetno opasnu supstancu.

Droga se proširila širom SAD

Američka Agencija za borbu protiv droga (DEA) upozorava da se ova kombinacija proširila gotovo širom Sjedinjenih Američkih Država.

Mešavina fentanila i ksilazina pronađena je u zaplenama u čak 48 od ukupno 50 saveznih država. Već 2022. godine gotovo četvrtina zaplenjenog fentanila u prahu sadržala je i ksilazin. Istovremeno raste i broj smrtnih slučajeva povezanih sa ovom kombinacijom.

U pojedinim delovima SAD broj predoziranja u kojima je otkriven ksilazin porastao je sa manje od tri odsto na gotovo 11 odsto, dok je u Filadelfiji pronađen u više od trećine analiziranih smrtonosnih predoziranja.

"Trank-rane" izazivaju raspadanje kože i tkiva

Jedna od najtežih posledica korišćenja ove droge su takozvane "trank-rane".

Ksilazin izaziva snažno sužavanje krvnih sudova, zbog čega tkivo ne dobija dovoljnu količinu kiseonika. Posledica su bolni čirevi, odumiranje tkiva i razvoj nekroze, pri čemu rane mogu da se prošire toliko da dolazi do propadanja kože i potkožnog tkiva.

Posebno zabrinjava činjenica da se takve rane ne pojavljuju samo na mestu ubrizgavanja droge. One mogu nastati i na drugim delovima tela, čak i kod ljudi koji drogu ne ubrizgavaju, već je puše ili ušmrkavaju.

Infekcije se razvijaju veoma brzo i teško se leče, a u najtežim slučajevima jedini način da se spase život pacijenta jeste amputacija zahvaćenog ekstremiteta.

Kombinacija povećava rizik od smrtnog ishoda

Stručnjaci upozoravaju da ksilazin dodatno pojačava dejstvo fentanila, koji je već jedan od najsmrtonosnijih opioida na ilegalnom tržištu.

Kombinacija ove dve supstance usporava disanje i rad srca, a može izazvati i nagli pad krvnog pritiska, zbog čega su predoziranja mnogo opasnija nego kod samog fentanila.

Dodatni problem predstavlja činjenica da nalokson (Narcan), lek koji se koristi za hitno poništavanje dejstva opioida, deluje samo na fentanil. Na ksilazin gotovo da nema efekta.

Zbog toga su kod predoziranja često potrebne višestruke doze naloksona, veštačko disanje i hitna medicinska pomoć.

Nova pretnja produbljuje opioidnu krizu

Zdravstveni stručnjaci upozoravaju da širenje ove kombinacije dodatno pogoršava opioidnu krizu u Sjedinjenim Američkim Državama i povećava broj teških povreda i smrtnih slučajeva.