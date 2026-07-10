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Oleksandr Sirski, glavnokomandujući ukrajinske vojske, poručio je da ruska ofanziva velikih razmera pokrenuta ove godine nije uspela da ostvari ciljeve uprkos značajnoj prednosti Moskve u ljudstvu i opremi u odnosu na snage pod komandom Kijeva.

Kijev post navodi da je Sirski, sumirajući prvu polovinu 2026. na Telegramu, naveo da ruske snage nisu bile u stanju da ispune nijedan od ciljeva postavljenih u ovoj ratnoj kampanji.

- Neprijatelj je pokušao da pokrene ofanzivu velikih razmera, ali zapravo nije mogao da postigne nijedan od postavljenih ciljeva, uprkos skoro dvostrukoj prednosti u ljudstvu i opremi - napisao je Sirski.

Prema njegovim rečima, Rusija je ranije sprovodila aktivne ofanzivne operacije na 13 operativnih pravaca, da bi taj broj sada pao na "maksimalno šest ili sedam".

Sirski je kazao da ukrajinske snage ne samo da održavaju svoju odbrambenu kampanju, već i sprovode ofanzivne operacije i zadržavaju operativnu inicijativu.

1/7 Vidi galeriju General Oleksandr Sirski, glavnokomandujući ukrajinske vojske Foto: Presidential Office of Ukraine / imago stock&people / Profimedia, EPA, Youtube/Army TV – Ukrainian military channel/mil.gov.ua

On je rekao i da je trenutni odnos ukrajinskih ofanzivnih akcija i ruskih operacija približno 40:60.

Sirski je takođe ocenio da se tempo ruskog napredovanja više nego prepolovio.

Dodao je da ruski gubici sada u proseku iznose oko 32.000 ubijenih i ranjenih mesečno, tvrdeći da ukrajinska strategija iscrpljivanja daje rezultate.

- Što se tiče tempa napredovanja, strane su suštinski dostigle paritet. Postoji stalni trend povećanja odnosa teritorije koju su oslobodile Ukrajinske odbrambene snage u poređenju sa područjima gde neprijatelj uspeva da napreduje - kazao je Sirski.

1/8 Vidi galeriju Ukrajinska vojska Foto: Press service of the 65th Mechanized Brigade HANDOUT/Press service of the 65th Mechan

Kijev post podseća da je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, obraćajući se Forumu odbrambene industrije NATO u Ankari u utorak, rekao je da Ukrajina eliminiše oko 30.000 ruskih vojnika svakog meseca, prvenstveno putem napada dronovima.

- Samo u junu, skoro 28.000 ruskih vojnika je eliminisano,a imamo video potvrdu za svakog od njih. Ogromna većina je pogođena dronovima - poručio je Zelenski.

1/15 Vidi galeriju ruska vojska Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije, Shutterstock, Printskrin društvene mreže

Američki potpredsednik Džej Di Vens je u intervjuu za Tajms objavljenom u subotu kazao je da se Rusija približava granicama svojih ofanzivnih mogućnosti u Ukrajini.