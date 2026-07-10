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Četvorogodišnja devojčica preminula je nakon što ju je u mestu Drosa u nemačkoj pokrajini Saksonija-Anhaltnapao i nasmrt izujedao porodični pas.

Policija je pokrenula istragu protiv majke deteta i jednog poznanika porodice kako bi se utvrdile sve okolnosti ove tragedije, piše MDR.

Prema informacijama policije i državnog tužilaštva, devojčica se igrala sa psom u stanu kada ju je životinja iznenada napala i zadala joj više ujeda. Pretpostavlja se da je reč o američkom staford terijeru.

Iako su prisutne osobe odmah pokušale da odvoje psa od deteta, devojčica je zadobila toliko teške povrede da joj ni ekipe Hitne pomoći koje su ubrzo stigle nisu mogle pomoći. Preminula je na mestu događaja.

Pas je odveden u azil za životinje, dok je članovima porodice i pripadnicima hitnih službi pružena psihološka pomoć. Protiv 32-godišnje majke i 30-godišnjeg poznanika porodice, oboje nemačkih državljana, pokrenuta je istraga zbog sumnje na ubistvo iz nehata.

Istražitelji pokušavaju da utvrde da li je napad mogao biti sprečen, odnosno da li je bilo propusta u nadzoru nad detetom i psom.

Gradonačelnik opštine Osternienburger Land Torsten Lorenc (CDU) potvrdio je medijima da je sa istim psom već ranije zabeležen jedan incident. Životinja je nakon toga prošla procenu temperamenta i ponašanja.

Američki staford terijeri, koji mogu težiti između 30 i 40 kilograma i smatraju se izuzetno snažnim psima, u pokrajini Saksonija-Anhalt klasifikovani su kao potencijalno opasna rasa. Tragedija je izazvala šok i tugu u lokalnoj zajednici.

- Četvorogodišnje dete trebalo bi da odrasta bezbrižno. Umesto toga, ova nezamisliva tragedija ostavlja prazninu koja nikada neće moći da se popuni - napisao je načelnik opštine.

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da se slučaj istražuje i analizira, kao i da će, ukoliko bude potrebno, biti razmotrene izmene zakona o držanju pasa.

- Zakon o psima služi zaštiti javnosti, a posebno dece, od opasnosti koje predstavljaju psi - navelo je ministarstvo, dodajući da će iz ovog slučaja biti izvučene potrebne pouke. Ovaj događaj ponovo je pokrenuo raspravu o pravilima držanja pasa u Nemačkoj.